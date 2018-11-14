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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Киоск снести или жизнь спасти?

Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал №7720 (257)
К 2022 году с улиц Екатеринбурга исчезнут все павильоны и ларьки, кроме киосков, где продают печатную продукцию и мороженое. Такую задачу поставил новый глава города Александр Высокинский. Правда, "логику" предстоящей работы еще предстоит обсудить депутатам гордумы и членам Общественной палаты.

Удивленные екатеринбуржцы гадают, в чем причина столь радикального подхода к малому бизнесу, и мысленно уже прощаются с привычными торговыми точками. Хотя некоторым горожанам было удобно покупать в ларьке у дома яблоки и помидоры, кому-то нравилось быстрое питание - шашлык или шаурма с горячим кофе. Все эти товары можно купить и в обычных магазинах, считают власти.

- Сегодня обеспеченность Екатеринбурга стационарными торговыми площадями в полтора раза выше нормы. Именно поэтому возникает вопрос о целесообразности сохранения нестационарных объектов, которые, по идее, должны быть дополнением, если недостаточно магазинов и супермаркетов, - объяснила председатель Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева.

мнения

Елена Николаева, юрист:

- В павильонах товары дешевле. И продукты более свежие, покупателей больше, чем в магазинах. Я, например, часто покупаю в киосках колбасу, сосиски, молочные продукты определенных производителей. Я им доверяю. А то пойдешь за картошкой в супермаркет, потратишь на дорогу 30 минут и в магазине не меньше, а вернешься домой через час.

Татьяна Орлова, жительница Чкаловского района:

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге попытаются убрать с улиц стихийные киоски

- У нас на Елизавете с торговлей беда. Несколько магазинов одной сети и два магазинчика на первых этажах домов. В последних ассортимент маленький, а у сетевиков мясо плохое, да и остальные продукты часто просроченные. Поэтому курицу, например, я покупаю в павильоне уральского мясокомбината, овощи-фрукты - в киоске у дома. Зима на Урале холодная, в минус тридцать с ветром теплый киоск может не только здоровье, но и жизнь спасти. Забежишь, купишь шоколадку - согреешься.

Юлия Мишина, студентка УрФУ:

- Все ругают шаурму, но иногда она очень выручает. Одно время мне приходилось часто ездить в Нижний Тагил "Ласточкой". Иногда прибегала на вокзал голодная к самому отправлению. Спасибо киоскам с шаурмой - в такой ситуации они незаменимы.

Елена Тихонова, предприниматель:

- Ларьки мне лично не нужны. Я всегда покупаю мясо на рынке, а продукты в магазинах, где можно спокойно выбрать товар, посмотреть срок годности. Но мне трудно представить Екатеринбург без киосков. Просто их надо органично вписать в городское пространство, красиво оформить.

Кстати

Сейчас в Екатеринбурге насчитывается около 3300 павильонов и киосков. Сколько из них останется через три года, пока неизвестно.

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