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14.11.2018 20:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

До розетки стало ближе

В Челябинской области открылась новая электрозаправка
Текст: Михаил Пинкус ( Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7719 (256)
На Южном Урале открылась третья по счету электрозарядная станция (ЭЗС) для владельцев электрокаров. Ее разместили на южном направлении - в городе Южноуральске на федеральной автотрассе А-310.
Фото: Пресс-служба филиала МРСК Урала Челябэнерго Владельцы электромобилей теперь смогут путешествовать на дальние расстояния - в Казахстан и Башкирию. Фото: Пресс-служба филиала МРСК Урала Челябэнерго
Владельцы электромобилей теперь смогут путешествовать на дальние расстояния - в Казахстан и Башкирию. Фото: Пресс-служба филиала МРСК Урала Челябэнерго

Как сообщили в межрегиональной сетевой компании, новая станция смонтирована на территории подстанции 110 кВ "Казачья" и позволит владельцам электрокаров совершать поездки на дальние расстояния - в Казахстан и Башкирию.

Фото: "Беллона"
От Норвегии до Мурманска построят электрозарядные станции для авто

По словам директора Троицких электросетей Виктора Обвинцева, оборудование ЭЗС стоимостью около 480 тысяч рублей произведено в Санкт-Петербурге, соответствует всем современным требованиям энергоэффективности и представляет собой зарядное устройство для электромобилей со стационарным портом. Время подзарядки - до трех часов, в зависимости от технических характеристик автомобиля.

Еще две электрозаправки уже около года работают на улице III Интернационала в Челябинске и неподалеку от населенного пункта Аллаки на трассе Челябинск-Екатеринбург. И, несмотря на скептическое отношение многих земляков, они востребованы. Как удалось выяснить "РГ", в Челябинске периодически подзаряжаются два местных электромобиля. Бывают и гости: минувшим летом по Уралу на электрокаре путешествовала семейная пара из Швеции, и зарядные станции в Челябинске и по дороге в Екатеринбург оказались для нее очень кстати.

На Большом Урале за два года открыты шесть ЭЗС. Они размещены на основных автомобильных трассах, связывающих Екатеринбург с Пермью и Челябинском. В планах энергетиков - до конца года смонтировать еще пять, в том числе на трассе Челябинск-Магнитогорск. Расстояние между этими городами превышает 300 километров.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Электромобили освободят от транспортного налога

Первым клиентом новой зарядной станции в Южноуральске стал челябинец Игорь Окороков, преодолевший 100-километровый путь до Южноуральска на электрокаре марки BMW и решивший подзарядить его перед возвращением. Теперь это направление для него открыто. А экономия ощутима: по словам владельца экологичного транспортного средства, "полный бак" обходится примерно в 150 рублей, позволяя преодолеть без подзарядки 200-250 километров.

В рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта энергетики планируют сформировать в стране сеть зарядных станций уже к 2020 году. Сначала они появятся в ключевых регионах, а затем и по всей стране. Чтобы проложить оптимальный маршрут, владельцу электромобиля достаточно скачать специальное мобильное приложение Plug Shar, на котором обозначены все действующие в том или ином регионе ЭЗС. Новая ЭЗС в Южноуральске уже нанесена на карту.

Кстати

Челябинский инженер-исследователь Артем Журавлев победил в конкурсе молодых изобретателей с проектом разработки зарядного комплекса сверхбыстрой зарядки с накопителем энергии для электромобилей. Он предложил оригинальный алгоритм сокращения времени зарядки электрокаров и теперь работает над прототипом новой ЭЗС.

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