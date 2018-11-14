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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У малышей потяжелел портфель

Предприниматели занимают в банках больше и чаще, чем в прошлом году
Текст: Алена Маркина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7719 (256)
Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области с начала года получили от банков кредиты в объеме почти 144 миллиардов рублей. В Уральском главном управлении Банка России отмечают: это на 41 процент больше, чем с января по сентябрь прошлого года. Вырос и кредитный портфель бизнесменов - с 85 до 105 миллиардов рублей.

В ведомстве заметили, что наибольшая активность в этом году зафиксирована в августе, когда уральские банки выдали МСБ почти 20 миллиардов рублей. Эксперты видят связь показателей с повышением доступности заемных денег: средневзвешенная процентная ставка по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства за последние 12 месяцев снизилась на два процентных пункта и составила 10,6 процента.

Опрос, который Банк России провел в бизнес-среде в сентябре, показал, что 31 процент предпринимателей Свердловской области ожидает роста объемов производства в ближайшие три месяца, при этом 7,7 процента опрошенных заявили о планах увеличить штат. 30,8 процента сообщили, что на предприятиях растет потребность в заемных ресурсах.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- В конце 2018 года начнется реализация дорожной карты по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, - отметила замначальника Уральского главного управления Банка России Елена Федина. - Предполагается, что развитие стимулирующего регулирования приведет к росту портфеля предпринимателей, а также позволит снизить операционные затраты банков. Кроме того, предусматривается развитие инструментов лизинга и факторинга, а также повышение их доступности для малого бизнеса.

К стимулирующим факторам Центробанк относит переход к пропорциональному регулированию, которое предусматривает разделение кредитных организаций по размеру капитала на банки с универсальной и базовой лицензией. Такой подход подстегнет развитие кредитования малого и среднего предпринимательства, полагают в ЦБ.

"Пропорциональный подход в регулировании способствует более эффективной конкуренции между банками в определенных сегментах рынка, учитывая существенную дифференциацию круга клиентов и объемов их операций, - гласит доклад для общественных консультаций, размещенный на портале регулятора. - Небольшим банкам становится сложнее конкурировать за ресурсы с крупными, однако именно некрупные региональные банки в силу лучшей осведомленности об особенностях деятельности и нуждах своих клиентов и заемщиков, а также более тесных взаимоотношений с ними имеют конкурентные преимущества в обслуживании субъектов МСБ и могут вносить заметный и возрастающий вклад в рост реального сектора экономики".

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