Почему в Екатеринбурге окают, в Москве акают, а в Крыму говорят "шо"

Приехала недавно в одну из богом забытых уральских деревень и случайно подслушала вот такой разговор.

- Дак дощка-то твоя хде?

- В сарайке, кортошку перебират. Мужик-от ее на заводе робит, сичас выпил маленько да отдыхат. (Здесь и далее сохранены особенности произношения.)

Этот почти реликтовый говор сегодня сохраняется по большей части в селах. Но и уральского горожанина, стоит ему только открыть рот, не спутаешь ни с кем. Жители Свердловской области простодушно окают, и у них каша во рту. Но не только нас язык выдает с головой: многим москвичам, например, присуще характерное протяжное просторечное аканье, а жителям Краснодара - ни с чем не сравнимое "хгэ" вместо "г".

Коварный диалект

На Урале распространено стойкое убеждение, что на формирование местного диалекта повлиял климат. Каша во рту из-за того, что зимой, когда стоят морозы, когда снег и ветер, рот лишний раз открывать не станешь. Человек интуитивно поджимает губы, челюсть закрепляется, и в результате часть гласных "проглатывается".

- Главная ошибка в том, что уральцы не проговаривают ударную гласную, смазывают и предударную, поэтому создается впечатление, что люди на Урале окают, - отмечает заведующий кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института профессор Азалия Блинова. - Получается не "хорошо", а "хршо", не "говорю", а "гврю". Невестка "Умна", "дОбра" вместо умная, добрая. Или: "Мой-от Ленька все успеват: и в огороде копат, и дома робит".

На развитие уральского говора повлияли коренные финно-угорские народы, которые столетиями жили в этих краях. Речь у них, по словам Азалии Блиновой, когда они говорят по-русски, выходит мелкая, торопливая. И всякое новое поколение прибывающих на Урал невольно впитывало основы этой речевой культуры. Волна столыпинского переселения, затем массовые ссылки в сталинское время... К слову, ссылки и каторги тоже наложили отпечаток: сгенерировали в том числе и речевую несвободу, некоторую зажатость в речи уральцев. И этот стереотип закрепился.

Интересно, что легко узнаваемые местные диалекты сохраняются, несмотря на тесное общение, взаимопроникновение культур разных регионов, на то, что россияне в последние годы куда мобильнее, чем раньше.

Говор не порок

Руководитель одной из уральских радиостанций одно время специально брал на работу ведущими исключительно приезжих из центральных регионов страны. Дело в том, что уральский говор далеко не все воспринимают однозначно, особенно в деловой среде.

- В каждой стране свое отношение к особенностям произношения, - говорит культуролог Дмитрий Суворов. - В Англии депутат британского парламента может произнести речь на самом махровом девонширском диалекте. И никого это не смущает. В России народного избранника неправильно поймут. Вряд ли мы станем приветствовать оратора, говорящего "хгэ" вместо "г", как в южнорусском говоре, или обрубающего окончания, как на Урале. На деловых переговорах нас явно не поймут, если мы огорошим всех: "Ну шо вы тут такое ховорите", или "Ну я п-а-айду". Бизнесмена, политика с такой речью посчитают провинциалом-лапотником, "шоканье" или "чоканье" нанесет непоправимый ущерб его имиджу. Это традиция, и никуда от нее не деться.

В Англии депутат парламента может произнести речь на самом махровом девонширском диалекте

Правда, сами по себе диалекты - очень интересный культурный феномен, считает Дмитрий Суворов. И немного жаль, что они постепенно исчезают. До революции жил замечательный поэт-футурист Василий Каменский. Он писал свои стихи на основе урало-сибирского диалектного говора. И, надо сказать, у него получалась действительно большая поэзия. Увы, сегодня практически не встретишь северорусский новгородский диалект, где вместо "ч" произносили "ц" (псковитяне "цисто" англичане). А вот южнорусский, уральский, московский оказались куда более устойчивыми.

Что считать нормой?

Литературной нормой, по мнению подавляющего большинства лингвистов, считается московская речь, несмотря на триумфальное шествие в речевой культуре питерской.

- Но именно старомосковская речь, сформированная до революции, без просторечного московского затяжного аканья, - уточняет Азалия Блинова. - "Вот мы в Ма-а-а-скве…".

Вспомните записи спектаклей времен СССР, постановок 1960-1970-х годов. В них как раз сохранились и демонстрируются образцы правильной литературной речи.

На ее развитие повлияло еще и то, что в Советском Союзе долгие годы шла ликвидация безграмотности. Люди невольно старались говорить по написанному. И постепенно терялось мягкое своеобразие красивой столичной речи с ее "булошная", "прачешная", "дощщь", а не дождь. Помните: "Наши люди в булошную на такси не ездят".

Литературную норму в речи никто специально не прописывает, нет таких законов, как и для языка в целом, говорит Азалия Блинова. Ее формируют люди с хорошим речевым вкусом и слухом, аккумулируя в ней правильное и приятное слуху произношение. Ведь правильная речь - это та, которая понятна собеседнику, не вызывает у него дискомфорта при общении, заключает профессор.

Сегодня реликтовые говоры в России исчезают. Они просто уходят вместе со своими носителями. К тому же в основном это сельские диалекты. А сельская субкультура умирает. Коренные жители уезжают, деревни заполняются фермерами, дачниками. И наречия, увы, забываются.

Баты из тагила

Жителей Нижнего Тагила до революции называли батами. Оказывается, местный диалектизм "бает" они произносили как "бат", обрубленной фразой. Сейчас, чтобы услышать такую колоритную диалектную речь, нужно забраться в самую глухую деревушку.

Дмитрий Суворов рассказывает, как однажды заехал в такую глубинку, расположенную на стыке Алапаевского и Ирбитского районов.

- Я искал женщину, знавшую предков моей семьи. Вот как она разговаривала по телефону, когда я зашел: "Да, внушька приехала. Да, работат. Щас на кладбищэ собиратся, с мужом". Мне больше всего понравилось с "мужом", а не с мужем. Такая речь - совершеннейший реликт. Она встречается только у представителей старшего поколения.

Как считает Дмитрий Суворов, анализируя диалекты, изучаешь историю Среднего Урала. Где-то речь более чистая и правильная: скорее всего, в этот район приезжало много ссыльных, выходцев из центральной части России. А где-то произношение исконно уральское - значит, приезжих мало. К 1917 году диалекты в нашей стране были очень четко локализованы. А последующее принудительное переселение повлияло на формирование субкультуры. Уральцы впитали особенности речи уроженцев других регионов.

Стоит ли сожалеть о том, что уральский говор постепенно уходит? Мнения экспертов на этот счет расходятся.

- Я бы не стала сокрушаться, - считает Азалия Блинова. - К тому же уральская речь, надо признать, не очень красивая, не ритмичная. Нам не помешает научиться говорить правильно.

А вот Дмитрию Суворову жаль, что вместе с диалектом неизбежно теряется что-то исконно уральское, отличающее нас от остальных россиян.

На заметку

Как самому научиться говорить красиво и правильно

Развивать речевой слух. Побольше слушать образцы правильной литературной речи. Например, аудиоспектакли по классическим произведениям в исполнении актеров еще советского времени. Или аудиокниги, тексты которых читают хорошие чтецы. Почаще посещать театры.

Устраивать себе "уроки подражания" хорошей речи. Слушать, как, например, читает стихи известный актер, а затем пытаться самому прочесть так же. И так до тех пор, пока не получится.

Не зажимать нижнюю челюсть. Стремиться мышечно быть свободным, расслабиться. Выпрямить спину, чтобы потоки воздуха при дыхании проходили свободно, чтобы ничего не мешало говорить.

Четко проговаривать ударную и предударную гласные. Не смазывать окончания глаголов.

Не говорить четко по написанному. У устной речи свои законы. Поэтому - см. пункт 1.

Это интересно

Вот как прозвучит классическая фраза Ивана Тургенева "О друг Аркадий, не говори красиво!" на уральском, московском и южном диалектах. Уральский - бегло, скороговоркой, не раскрывая широко рот: "Дак, друг Аркади, не гври крсиво!" Московский, хорошо артикулируя, несколько растягивая "а": "О друг Арка-адий, не гова-а-ри красиво!". Южный - довольно бегло, заменяя "г" на "гх": "Ну шо друх Архадий, не ховори красиво!".

Кстати

Тот, кто был в Китае, наверняка обратил внимание: встречаясь и разговаривая, жители северных и южных регионов Поднебесной бурно жестикулируют. Оказывается, они говорят на таких разных диалектах китайского, что им приходится прибегать к языку жестов, чтобы было проще понять друг друга.