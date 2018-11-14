Не прошло и трех веков с рождения в Нижнем Тагиле знаменитого хрустального лака и уникального искусства лаковой росписи по металлу, как художественные достоинства тагильского подноса подтвердили официально. Российское министерство промышленности зарегистрировало их образцы как изделия народных художественных промыслов (НХП).

Следует иметь в виду, что народный промысел официально становится таковым не в процессе резьбы, росписи или ковки - как деды ковали, а только после включения производства в обширный список - Общероссийский реестр зарегистрированных образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства. Включают туда не всех, так что напрасно удивлялась одна из мастериц на интернет-ярмарке: "Я занимаюсь бисероплетением, это народный промысел, значит, я не должна платить никакие налоги, а в инспекции со мной почему-то не согласны".

Процедура получения статуса НХП такова: сначала претендентов отбирает региональный экспертный совет по промыслам, затем областное правительство рекомендует лучших российскому минпрому. Желанный статус изделия, сделанные по большей части вручную, в единственном экземпляре и по традиционной технологии, получают после еще одного экзамена - пристального изучения министерскими экспертами.

Результат всей этой непростой и небыстрой процедуры - снижение для предприятий НХП регионального значения ставки налога на прибыль до 13,5 процента, освобождение от уплаты налогов на имущество, землю и транспортного. Включение в федеральный реестр позволяет также не платить НДС и существенно снижает единый социальный налог, кроме того, государство возмещает 90 процентов расходов на электроэнергию, потребленную на производство изделий НХП. Все эти льготы требуют соответственного "бумажного" оформления, к чему готов не каждый мастер.

- Я художник, а не предприниматель. Я один заказ по полгода выполняю, у меня таких оборотов нет, чтобы появилась нужда заниматься бюрократией, - признается, например, кузнец Андрей Воложанин из Новоалексеевского.

- Может, в Екатеринбурге и удобно бегать с бумажками по инстанциям, а из нашей Талицы к этим вашим экспертам не наездишься, - сетует керамистка Ирина Прошкина.

На Среднем Урале веками развивались одиннадцать ремесел: уральцы резали камень и бересту, плели лозу, лепили горшки, ковали, лили и расписывали металл и так далее. Из всего этого разнообразия до сих пор в госреестре числились только уральский фарфор и керамика.

Включение в федеральный реестр гарантирует льготы, но они требуют соответственного "бумажного" оформления, к чему готов не каждый мастер

Сейчас, когда тагильскому промыслу исполнилось 275 лет, обладающими несомненными художественными достоинствами признаны подносы двух местных производителей. Можно сказать, что лаковая роспись по металлу - один из уникальных уральских промыслов, возникших, в отличие от других, не в сельской местности, а при горнорудной промышленности, - приобрела статус национального достояния.

- Скажу, не стесняясь, что особых дивидендов мы не ждем, главное, чтобы не мешали, - говорит Николай Корнев, директор нижнетагильского предприятия, включенного в федеральный список НХП. - Еще хотелось бы, чтобы заказы были - только тогда появятся средства на развитие. Мы в силах каждый месяц выдавать продукции на миллион, можем - на два. Мастеров у нас хватает, вот только где заказчиков взять? Денег у народа мало, в Тагиле так вообще никому ничего не интересно…

Напомним, что и во времена Демидовых, при зарождении промысла, сбыт продукции базировался не на спросе местного населения, а на выездной торговле, например, на ярмарках. Сейчас, по словам директора, участок, где расписывают подносы, балансирует на грани окупаемости, "едва выходит в ноль". Директор мечтает о заказчиках и о новом штампе для заготовок, чтобы разнообразить форму подносов. Но при этом не устает восхищаться мастерством художниц, мастериц подносного дела:

- Когда они закончат заказ, все распишут, выложат подносы рядами, смотришь - и душа радуется!

Тагильские мастера, например, выполнили самый большой в мире поднос размером 220 на 150 сантиметров с тематической росписью - видом на завод XIX века, после чего получили заказ на ВИП-подарки - три подноса чуть меньшего размера. Эту работу выполнили в Уральском колледже прикладного искусства, чьи подносы также вошли в общероссийский реестр.

- Это предмет гордости тагильчан, да что там - всех уральцев, - считает директор колледжа Людмила Павленко. - Признание нашего промысла - это только начало пути. Конечно, мы получили возможность субсидирования и поддержки, но главное, мы получили подтверждение высокого класса нашей продукции. Это значимо для города, ведь люди живут там, где есть будущее. У тагильской росписи оно есть, промысел по-прежнему полон живой энергии и достоинства нации, которое заложено в любом народном ремесле.

Компетентно

Евгений Копелян, заместитель министра инвестиций Свердловской области:

- Правительство области прикладывает все возможные усилия, чтобы тагильский поднос был узнаваем и становился сувениром на всех значимых мероприятиях региона. На заседании областного экспертного совета по художественным промыслам при министерстве инвестиций приняли решение направить образцы изделий тагильских мастеров на экспертную оценку ведущих специалистов-экспертов Минпромторга РФ. Полученное признание поможет продвигать бренд "тагильский поднос" как на территории страны, так и за ее пределами.