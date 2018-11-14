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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Довезли до остановки

Прокуратура нашла виновных в забастовке водителей автобусного парка
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО №7719 (256)
Забастовка водителей челябинских автобусов, прошедшая в начале ноября из-за задержек зарплаты, может вылиться в уголовное дело. Под подозрение попало руководство компании "Общественный городской транспорт" (ОГТ), а точнее, заместитель директора, который, по мнению прокуратуры, намеренно вредил предприятию.

В ходе проверки установлено, что замдиректора ОГТ успешно совмещал обязанности наемного менеджера с руководством одной из частных транспортных фирм. Причем использовал ее для создания искусственной конкуренции на муниципальных маршрутах, направляя туда собственные машины. В итоге частники забирали часть пассажиропотока, выручка муниципального парка таяла, и предприятие начало копить долги.

Еще одной комбинацией стало приобретение через подставную фирму шести автобусов для передачи их в аренду ОГТ по завышенной стоимости.

- В ходе проверки установлено, что замдиректора ОГТ действовал с целью извлечения выгоды для себя и аффилированных фирм, - пояснила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Это повлекло причинение вреда правам и законным интересам работников и способствовало увеличению кредиторской задолженности предприятия.

Прокуроры констатировали: контроль за деятельностью предприятия, обслуживающего социально значимые маршруты, чиновники мэрии не осуществляли

По данным надзорного ведомства, забастовка началась из-за задолженности по зарплате в размере 16,6 миллиона рублей. Полсотни водителей и кондукторов не видели денег с августа, еще почти 500 работникам не заплатили за сентябрь и октябрь. И только после вмешательства градоначальника средства нашли и с людьми рассчитались.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Вместе с тем стоит отметить, что бюджетную помощь власти оказали теперь уже частному транспортному предприятию, специально созданному для спасения обанкроченного муниципального автобусного парка. Напомним, в январе прошлого года для оздоровления ситуации два челябинских МУПа - "Служба организации движения" и "Служба благоустройства" - зарегистрировали ООО "Общественный городской транспорт", которому передали все уцелевшие автобусы. По всей видимости, власти решили, что переход в частную собственность наконец избавит общественный транспорт от убыточности.

К чему это привело, прокуратура изложила в официальном представлении на имя главы Челябинска Евгения Тефтелева. Отмечается, что "ввиду сложной экономической ситуации, обусловленной неэффективным руководством, ООО не в состоянии надлежащим образом содержать арендованное муниципальное имущество", а "контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, юридически являющегося частным и коммерческим, а фактически обслуживающего в том числе и социально значимые маршруты, должностными лицами администрации Челябинска не осуществляется".

Действия попавшего под прицел менеджера прокуратура требует квалифицировать по статье о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, предусматривающей серьезное наказание - до четырех лет лишения свободы. Материалы проверки уже переданы в следственное управление УМВД Челябинска.

Кстати, в отношении директора ОГТ ранее уже было возбуждено административное дело по статье о невыплате заработной платы.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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