Российская шахматистка Александра Костенюк вышла в полуфинал чемпионата мира среди женщин в Ханты-Мансийске.

Костенюк и украинка Анна Музычук в четвертьфинальном матче дважды сыграли вничью в классические шахматы. Но на тай-брейке Александра довела дело до победы.

Чемпионка мира 2008-2010 годов поборется за путевку в финал с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Во втором полуфинале сыграют россиянка Екатерина Лагно и победительница тай-брейка между Марией Музычук (Украина) и Жансаей Абдумалик (Казахстан).

Напомним, что все полуфиналистки, кроме чемпионки, выступят на турнире претендентов цикла 2019-2020.

- В мужских и женских шахматах чемпионы мира должны определяться одинаково, - прокомментировала Костенюк переход от нокаут-системы к чемпионским матчам.