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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Все решилось на тай-брейке

Костенюк пробилась в полуфинал ЧМ по шахматам
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7719 (256)
Российская шахматистка Александра Костенюк вышла в полуфинал чемпионата мира среди женщин в Ханты-Мансийске.

Костенюк и украинка Анна Музычук в четвертьфинальном матче дважды сыграли вничью в классические шахматы. Но на тай-брейке Александра довела дело до победы.

Фото: AP Photo/ Matt Dunham
Карлсен и Каруана сыграли вничью в 4-ой партии на ЧМ по шахматам

Чемпионка мира 2008-2010 годов поборется за путевку в финал с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Во втором полуфинале сыграют россиянка Екатерина Лагно и победительница тай-брейка между Марией Музычук (Украина) и Жансаей Абдумалик (Казахстан).

Напомним, что все полуфиналистки, кроме чемпионки, выступят на турнире претендентов цикла 2019-2020.

- В мужских и женских шахматах чемпионы мира должны определяться одинаково, - прокомментировала Костенюк переход от нокаут-системы к чемпионским матчам.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск
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