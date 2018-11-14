СМИ: На Урале в колонии отказались принять письма шрифтом Брайля

В исправительной колонии №19 в городе Тавда Свердловской области у незрячей женщины отказались принять письма, написанные тактильным шрифтом. Об этом сообщает ряд СМИ, со ссылкой на одного из правозащитников.

Инвалид по зрению не смогла передать своему мужу-заключенному письма, написанные по Брайлю. Такие сообщения якобы запрещено отправлять, так как в колонии нет человека, который смог бы их расшифровать. По словам общественников, все письма были возвращены без каких-либо пометок.

Как сообщили активисты порталу znak.com, женщину так же заставляли самостоятельно писать заявления на передачи или свидания, а также не разрешили передать кое-какие продукты. Сопровождающему же запрещали вести ее дальше контрольно-пропускных пунктов.

Как рассказал "РГ" глава пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, данная информация является недостоверной, поскольку нет ни одного доказательства произошедшего. По его словам, с начала этого года супруг незрячей женщины 74 раза созванивался с ней по установленному в ИК-19 таксофону, и, следовательно, острой необходимости в письмах не было. Жалоб на содержание от заключенного также не поступало - он не обращался ни в надзорные инстанции, ни к правозащитникам. Осужденный сам является зрячим. Он трудоустроен электриком и не имеет никаких дисциплинарных взысканий.

Левченко также пояснил, что на длительном свидании незрячую супругу осужденного постоянно сопровождали на протяжении всего ее пути. Запрет на пронос продуктов же является законным - таковы требования при посещении исправительных колоний.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, последнее письмо, написанное шрифтом Брайля, в ИК-19 получили в 2010 году. Других сообщений, в том числе от женщины, заявившей о нарушении, не зарегистрировано. Запрета на подобные письма нет - из колонии их отправляют в тавдинское отделение всероссийского общества слепых, где сотрудникам ФСИН помогают расшифровать послание и проверить его на предмет материалов экстремистского или террористического содержания. После проверки письма отдают осужденным.

Справка "РГ"

По данным на конец сентября 2018 года в колониях Свердловской области находится 735 заключенных с ограниченными возможностями. В учреждения ФСИН есть все условия как для них, как и для их родственников. В частности, в библиотечных фондах есть книги с рельефно-точечным шрифтом Брайля, а один из осужденных обеспечен специальным устройством для чтения "говорящих" книг. Места для телефонных переговоров оснащены аппаратами с учетом потребностей инвалидов по слуху и зрению.