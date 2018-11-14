Свердловские медики получили сертификаты на покупку жилья

В Свердловской области шестеро медиков - участников программы по улучшению жилищных условий - смогут встретить Новый год в собственном доме. Сертификаты получили сегодня терапевты, психиатр, акушер-гинеколог, врач-фтизиатр.

Специальная губернаторская программа по реализации государственной политики в строительном комплексе региона начала действовать в этом году и рассчитана до 2024 года. Всего в список на 2018 год было включено 42 нуждающихся в жилье медика из сельской местности. Один из них покинул регион, а все остальные получили жилищные сертификаты.

- Я живу в селе Лая под Нижним Тагилом, уезжала учиться в Пермь. Там познакомилась с будущим мужем, там же родился сын. Но решила вернуться на родину - здесь живут мои родители, здесь все родное. Работа терапевтом нравится, вот только своего жилья не было, жили у родителей. А теперь сможем купить дом - уже присмотрели подходящий на соседней улице, - рассказала Светлана Колдомова.

На следующий год заявления на участие в программе подал уже 91 сельский врач.