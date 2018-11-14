О чем новость? Вроде бы о выставке живописи в региональном центре. По сути же - о событии из жизни диковинной деревни. Вторую такую вряд ли сыщешь. Поясняю. В Тюменском драмтеатре, который сегодня даже на официальном сайте учреждения позиционируется как большой театр в силу громадного по площади пятиэтажного здания, развернута очередная экспозиция. На ней - около полусотни работ Вадима Веселова. На открытие собственной выставки он приехал из настоящей сибирской глуши вместе с товарищем-живописцем Евгением Корнильцевым-Быстринским. Благодаря им, подвижникам, едва не сгинувшая Быстрая стала одним из центров культуры на юго-востоке региона. Презентация шла полтора часа, после чего художники спешно покинули город: не до торжеств, дома - полный двор скотины.

Деревня основана на берегу речки Быстрой. Отсюда и название. С 80-х годов жизнь здесь постепенно замедлялась, в итоге остановилась: закрылась ферма, за ней клуб и школа, обитатели разъехались. Хотя райцентр Голышманово всего в восьми километрах, дорога ненадежная, полевая, в распутицу до Быстрой добираются только на внедорожнике. И то не всегда. Евгений своих гостей иногда подвозит до "поместья" на телеге.

В хозяйстве корова, с десяток коз. И три лошади. К ним у художника, старосты деревни, "генетическая тяга": в былые времена дед по отцовской линии держал целый табун, потом стал совхозным конюхом, равно как и дед по матери. Евгений, появившийся на свет в Быстрой, школьником жил с родителями под Свердловском, а летом приезжал в сибирскую деревню - к дедушкам-бабушкам и любимым лошадкам. Между тем Вадим, он родом из Асбеста, когда учился в Волжске, проводил каникулы поблизости - в Голышманово.

В биографии Корнильцева-Быстринского, в далеком прошлом электромонтера, мастера спорта по лыжам и вокалиста ВИА, кочегара и дворника, - преподавание в Свердловском художественном училище, учеба в Строгановском, плодовитая работа в столичных мастерских. Однажды заглянул в Быструю, задумался, сраженный печалью: "Угасает ведь". Переехал сюда с пожитками и холстами. Принял как должный старосельский быт: дровяная печь, колодец, хлев. Здесь он и крестьянин, и человек искусства, организатор и пропагандист.

Евгений принял как должный старосельский быт: дровяная печь, колодец, хлев. Здесь он и крестьянин, и человек искусства, организатор и пропагандист

Убедил власти включить в смету ремонт здания школы, чтобы превратить его… в Дом художника. В деревне на несколько дворов! Этот дом с тремя выставочными залами, представьте, регулярно принимает посетителей. Их поток в Быструю с каждым годом возрастает. Мало того, деревенька дважды в год - в Ильин день и Рождество - устраивает многолюдные праздники. Народ съезжается отовсюду, в том числе из дальних регионов. Причем веселье без капли спиртного - на него, "губителя российского села", безоговорочное табу. Для желающих познакомиться с Быстрой поближе, для пленэристов Евгений с Вадимом отстроили гостевой дом.

Евгений ведет в арт-студиях райцентра занятия для взрослых и детей. Это он сманил уральца Веселова, станочника про профессии, в Быструю. Вместе с парой помощников ведут "художественно-животноводческое" хозяйство. Работы Вадима в разных городах экспонировались. В Тюмени - его первая персональная выставка. Много пейзажей. Сочные фантазийные композиции с доброй иронической улыбкой. Приходите в большой театр - увидите.

- Обычно писать приходится поздними вечерами, ночью, - говорит художник. - Днем, сами понимаете, не до красок, сосредоточиться сложно. Но физический труд не вытесняет творчество. Моя дочь - москвичка, у нее успешно складывается карьера в мегаполисе. А предложи мне в город перебраться - на все готовое, как говорится, наверное, отказался бы. В городе сложнее сохранить душу и тело. У деревни свои неоспоримые преимущества, я их ценю. По мере сил и возможностей приобщаем к искусству жителей глубинки. Не представляю существование человека мыслящего, чувствующего без музыки и живописи.

Прямая речь

Надежда Васькова, специалист по выставочной и музейной деятельности Тюменского драмтеатра:

- В прошлом году мы устраивали выставку Евгения, а в этом я съездила в Быструю, чтобы своими глазами увидеть быт художников. С точки зрения горожанина, он суровый, в чем-то аскетичный. Каждый день наполнен осмысленным трудом. Мастера на все руки: и мебель сами делают, и скотину доят, и иконы реставрируют. Привели в порядок заброшенное кладбище, хотят часовню строить.