Тюменский студент разработает тест на беременность для кошек и собак

Студент тюменского госуниверситета планирует создать тест для определения беременности у домашних животных. Предполагается, что эта разработка сможет заменить дорогостоящий заграничный аналог.

Учащийся Института биологии Давид Абагалаев планирует создать тест, который не только сэкономит владельцам кошек и собак деньги, но и позволит определять беременность у питомцев на ранней стадии.

Импортный прототип эффективен только на середине срока. От этого страдают заводчики дорогих пород - они теряют несколько месяцев, не зная, произошло ли зачатие. К тому же, такой тест стоит достаточно дорого - около 10 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба вуза, в планах у студента уменьшить затраты на производство теста, тем самым снизить его итоговую стоимость и сделать доступным не только для заводчиков, но и для рядовых любителей беспородных животных тоже.

Принцип работы теста традиционный - на основе мочи и показателя одной либо двух полосок. Студенту предстоит экспериментально выявить комплекс белков для точного определения беременности на ранних сроках. В этом ему помогут городские лаборатории - они согласились предоставить все необходимые данные.

Справка "РГ"

Период беременности у домашней кошки составляет примерно девять недель - от 55 до 63 дней. У собаки - от 55 до 70 дней. Сроки могут сдвигаться от зависимости от породы животного, количества детенышей, а так же в связи с индивидуальными физиологическими особенностями питомца.