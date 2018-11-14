Федеральная налоговая служба (ФНС) отозвала резонансное письмо от 10 июля 2018 года "О профилактике нарушений налогового законодательства", которым рекомендовала своим территориальным органам отказывать в приеме деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль, если по формальным признакам налогоплательщик признан номинальным.

Об этом "РГ" сообщила бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх, которая с самого начала выступала за существенную корректировку либо отмену ведомственного документа. Напомним, что налоговики выделили 18 признаков "подозрительности" ООО или ИП, в том числе проживание предпринимателя не по месту регистрации, явка на допрос с адвокатом, недавняя (в 2017 году) регистрация предприятия, предоставление отчетности, в которой доходы приближены к расходам (об этом "Экономика УрФО" рассказывала 05.09.2018 в материале "Со старта под подозрением").

- Проанализировав текст и опросив экспертов, мы пришли к выводу, что предлагаемые методы профилактики противоречат нормам налогового законодательства и создают препятствия для реализации конституционных прав граждан на квалифицированную юридическую помощь, свободу передвижения и выбора места жительства, свободу предпринимательской деятельности. Фактически была сделана попытка ввести в практику неправовой институт отзыва (аннулирования) налоговой декларации, что почти автоматически повлекло бы за собой приостановку операций по расчетному счету "подозрительного" налогоплательщика и отказ в получении вычета по НДС его контрагентам. В перспективе малый бизнес мог бы потерять своих покупателей, - пояснила "РГ" уполномоченный.

Предприниматели отреагировали на новшество негативно: тема поднималась и на публичных обсуждениях в УФНС по Свердловской области, и на общественном экспертном совете при бизнес-омбудсмене. Точку зрения уральцев поддержали Минюст РФ и федеральный уполномоченный Борис Титов. В итоге коллективными усилиями ведомственный документ был отменен.