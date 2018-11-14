В Екатеринбурге будут судить водителя, устроившего резонансное ДТП

Жуткое ДТП, произошедшее в Екатеринбурге, взбудоражило весь город. В 8.30 утра, когда большинство жителей добирались на работу, преодолевая привычные пробки, на одной из центральных улиц внедорожник сбил троих: 36-летнего мужчину и 29-летнюю женщину с двухлетним малышом.

Следователи СКР возбудили уголовное дело о покушении на убийство, они считают, что действия водителя носили умышленный характер, поскольку не были продиктованы дорожной обстановкой, неисправностью транспортного средства. По версии следствия, нарушитель имеет значительный стаж вождения автомобиля. Перед судом следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Камера засняла, как на звук приближающегося авто оборачивается пешеход, старается отойти в сторону, прижимается к перилам лестницы у входа в магазин, но через мгновение машина его задевает и врезается в светофор.

Кроме мужчины лихач сбил маму и находившегося в детской коляске двухлетнего мальчика. "Летел, как дьявол". "Водитель вышел из машины и пошел собирать запчасти" - пишут очевидцы в соцсетях. Пострадавший ребенок находится в коме, у его мамы диагностировали перелом позвоночника, у мужчины - открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья.