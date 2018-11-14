В Екатеринбурге ребенок впал в кому после наезда внедорожника

В результате аварии в Екатеринбурге пострадали три пешехода, в том числе - двухлетний мальчик.

ДТП произошло сегодня в 8:30 по местному времени. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД города. Внедорожник Honda CR-V двигался по Фурманова со стороны Сурикова в сторону улицы 8 марта. В районе дома по адресу 8 марта, 100 он допустил наезд на трех пешеходов: 29-летнюю женщину с двухлетним ребенком в коляске и 36-летнего мужчину, которые находились на тротуаре.

Судя по имеющимся в распоряжении редакции снимкам с места ЧП, машина снесла ступени, ведущие в магазин на первом этаже дома, после чего врезалась в светофор и сломала его.

Пострадавших увезли с места происшествия на "скорой". По предварительной информации, ребенок находится в коме, у его мамы диагностировали перелом позвоночника, у мужчины - открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья.

Автомобиль получил значительные механические повреждения, его эвакуировали спецавтотранспортом.

- Причины и обстоятельства наезда устанавливаются в ходе начавшегося дознания, по окончании которого сотрудники полиции примут решение, - говорится в сообщении.