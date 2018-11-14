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14.11.2018 07:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре будет построено 14 школ на частные деньги

Текст: Елена Панова
По государственной программе развития образования в Югре планируется построить в общей сложности четырнадцать школ с применением концессионного механизма. Так, инвесторы уже готовы возвести четыре общеобразовательных учреждения на пять тысяч мест в Сургутском районе и Ханты-Мансийске.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- В результате Сургутский район и Ханты-Мансийск войдут в число первых территорий, где будет решена задача по переходу на обучение в одну смену, - отметил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель.

С частной концессионной инициативой построить школу на 1725 мест в микрорайоне "Иртыш 2" столицы Югры выступило ООО "Школа 1725", учредителем которой является ООО "Версо-Монолит". Администрация Ханты-Мансийска выделила для строительства подготовленный земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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В рамках еще одной частной концессионной инициативы, заявленной ООО "Школа 2020", городские власти намерены построить школу в районе "Учхоз" на 1056 мест. Объект разместится на земельном участке площадью 35 тысяч квадратных метров.

Заявки инвесторов размещены на площадке torgi.gov.ru. Итоги будут подведены 24 и 25 декабря соответственно.

При этом накануне в Сургутском районе конкурсная комиссия рассмотрела заявки, поданные для участия в конкурсах на право заключения концессионных соглашений по строительству школ в поселках Солнечный и Нижнесортымский. Теперь инвестору ООО "Развитие" в соответствии с условиями конкурса необходимо предоставить предложение, согласно которому и определится итоговая стоимость соглашений.

Отметим, в вышеназванных поселках появятся общеобразовательные школы с универсальной безбарьерной средой проектной мощностью 1100 мест каждая. Совокупный объем инвестиций по объектам составит более двух миллиардов рублей.

Фото: depositphotos.com
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- Сейчас в районе действует 21 общеобразовательная школа, где занимаются более 16,5 тысячи детей. Доля обучающихся во вторую смену составляет более 22 процентов. Но это, как говорится, "средняя температура по больнице". Есть два населенных пункта - Солнечный и Нижнесортымский, где этот показатель равен 38 и 45 процентов соответственно. Именно в этих поселениях мы решили в первую очередь построить образовательные учреждения, - прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По словам главы района, в среднесрочной перспективе новые школы должны появиться в поселках Белый Яр, Федоровский и городе Лянторе. В Сургутском районе в год рождается более 1600 детей, и район ежегодно фиксирует положительную динамику прироста населения.

- Конечно, в таких условиях мы должны быть готовы принять всех детей в школы и обеспечить им достойные условия для получения качественного образования, - заключил Андрей Трубецкой.

Напомним, в основе реализации всех этих проектов лежит рекомендуемая форма концессионного соглашения, разработанная Сбербанком совместно с Фондом развития Югры как "коробочное решение". По условиям соглашения концессионер за свой счет проведет проектирование, строительство и оснащение объекта образования (право собственности на него будет принадлежать концеденту), а также осуществит техническую эксплуатацию объекта в течение пяти лет.

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