В Кургане ужесточат требования к уличной рекламе

В Кургане за десять месяцев 2018 года демонтировали 943 рекламные и информационные конструкции, оформленные ненадлежащим образом, а за весь прошлый год - 1649. Власти признают: бороться с незаконной рекламой крайне трудно. Только уберут, а через неделю она опять на том же месте. И хорошо, если это какая-нибудь "раскладушка", которую можно без труда погрузить и отправить на свалку. Однако недобросовестные предприниматели умудряются без разрешения устанавливать билборды, растяжки и другие объемные конструкции. Причем не всегда удается найти хозяев этих произведений - тогда приходится очищать город за счет муниципалитета. Демонтаж одного билборда обходится казне почти в девять тысяч рублей.

Между тем бизнес идет на различные ухищрения, чтобы привлечь потребителей. Самая распространенная уловка, когда рекламу пытаются замаскировать под вывеску. Правда, доказать, что это именно реклама, а не обычная информационная доска с указанием названия предприятия, профиля деятельности и часов работы, очень сложно даже в суде. Одно из таких показательных дел - судебный спор курганской мэрии и челябинской птицефабрики.

Фабрика разместила на фасаде многоквартирного жилого дома у входа в свой магазин рядом с вывеской красочно оформленное панно с изображением продуктов в фирменных упаковках с товарным знаком компании. Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана посчитал это незаконной рекламой и выдал собственникам предписание демонтировать конструкцию и "снять куриц с фасада". Компания не согласилась и обжаловала решение мэрии в арбитраже. Суд встал на сторону бизнеса, решив, что указанная на панно информация не содержит сведений, подпадающих под действие закона о рекламе, не способствует продвижению товара на рынке, а всего лишь рассказывает об ассортименте, не побуждая покупателя купить продукты. Что касается логотипа, то правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Предписание департамента признано недействительным, но точка в этом деле еще не поставлена. Видимо, наученные горьким опытом городские власти разработали новые правила благоустройства, в которых прописали, какими должны быть вывески по размеру, дизайну и содержанию. Правда, эти правила заработают только в следующем году и вряд ли избавят мэрию от судебных разбирательств с бизнесом, но у чиновников, по их словам, хотя бы будет нормативно-правовой документ, который любой суд обязан принять во внимание. Впрочем, если кому-то из предпринимателей не придет в голову оспорить в суде законность самих правил.

Если найти хозяина незаконной конструкции не удается, демонтаж одного билборда обходится городской казне почти в девять тысяч рублей

В какой-то мере этот документ ужесточит требования не только к содержанию, но и к внешнему виду рекламных конструкций и вывесок. Например, раньше с бизнеса нельзя было спросить за неприглядную тумбу или облезлый билборд, а по новым правилам за это можно схлопотать штраф. Придется также отвечать и за грязную территорию вокруг конструкции.

- Уличная реклама является неотъемлемой частью городской среды, - говорит глава департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова. - Она влияет абсолютно на все сферы жизни областного центра, поэтому должна быть органично вписана в его облик.

Между тем

В Кургане по сравнению с соседними областными центрами рынок наружной рекламы очень скромный. По данным директора городской инспекции по земельным отношениям Сергея Герштанского, он поделен между 14 относительно крупными игроками и расклад сил почти не меняется. В основном эту нишу закрывает малый и средний бизнес. Сейчас официально размещена 441 крупноформатная отдельно стоящая рекламная конструкция. В этом году выдано 352 разрешения на установку, заключено 45 новых договоров. Муниципалитет планирует, что в бюджет от заключения договоров на размещение рекламы поступит около 17 миллионов рублей.