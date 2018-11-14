В начале мая 2019 года российские пользователи смартфонов и других гаджетов будут тратить немного больше времени на регистрацию в популярных приложениях для переписки и звонков, таких как WhatsApp или Viber.

Дело в том, что именно в это время вступят в силу новые правила идентификации пользователей при регистрации в мессенджерах, недавно утвержденные в правительстве. Теперь ваш мобильный оператор, будь то МТС, "Мегафон", "Билайн" или Tele2, должен будет узнать, что в WhatsApp регистрируетесь именно вы, а не кто-то другой.

Но для чего это нужно? Ведь SIM-карты мы и так покупаем по паспорту, как во многих других странах мира. Однако не стоит забывать, что в нашей стране до сих пор существуют недобросовестные продавцы "симок", которые оформляют целые пачки стартовых пакетов на подставных лиц - зачастую без их ведома. Есть и другие, в том числе не очень законные, способы оформить SIM-карту не на свое имя, а на чужое.

С вступлением в силу новых правил ситуация должна измениться. Представим, что вы решили зарегистрироваться в новом мессенджере, например, Viber. Вы вводите свой сотовый номер, чтобы на телефон пришло SMS-сообщение с проверочным кодом. После ввода этого кода процедура регистрации завершается - Viber проверил, что мобильный номер действительно ваш, и разрешает пользоваться всеми своими бесплатными возможностями.

По новым правилам регистрация будет выглядеть так. После ввода вами мобильного номера мессенджер отправит запрос оператору, который должен быстро провести небольшую проверку. Она заключается в том, чтобы узнать, есть ли в базах данных оператора достоверная информация о вас.

Информация о наличии или отсутствии в базах данных сведений об абоненте передается обратно в Viber. Если все в порядке, то вам разрешают зарегистрироваться. Если же оператор не узнает вас, то есть информация, которую он получил о вашей личности, неполная или неточная, то в регистрации в Viber вам могут отказать.

Точно так же будет происходить и с другими мессенджерами, где при регистрации нужно указывать номер телефона и затем вводить секретный код подтверждения из SMS. На то, чтобы подтвердить, вы это или не вы, у оператора есть ровно 20 минут.

Кто пострадает от введения новых правил? Во-первых, это мошенники, которые намеренно не предоставляют мобильным операторам достоверные сведения о себе. Зачастую человека, который обманул вас в переписке (например, от вашего имени попросил одолжить денег и затем пропал), очень сложно найти. Скоро входить в мессенджеры под чужим именем будет практически невозможно.

Также проблемы могут возникнуть у тех, кто приобретает SIM-карты с рук, не предъявляя паспорт, а не в салонах связи или в офисах сотовых операторов. Такие "симки" зарегистрированы неизвестно на кого, но точно не на вас. Лучше не рисковать и заключать с оператором официальный договор, с документами и кассовыми чеками об оплате всех услуг.

Кроме того, есть еще один немаловажный аспект. После того как вы успешно зарегистрируетесь в том же Viber или WhatsApp, оператор сделает в своей базе данных специальную пометку. Иначе говоря, зафиксирует, что такой-то мобильный номер использует такой-то мессенджер на таком-то мобильном аппарате.

После этого, если вы вдруг решите разорвать договор с оператором, процедуру идентификации с новым номером вам нужно будет пройти заново.

Для справки: наиболее популярными мессенджерами в России являются уже не раз упомянутые WhatsApp и Telegram. Их на свои смартфоны установили более 70 процентов россиян, у которых есть смартфоны. Теряющий позиции Skype тем не менее пользуется популярностью - через него переписываются и звонят около 10 процентов жителей России, подключенных к интернету.