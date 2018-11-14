Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
14.11.2018 20:19
Рубрика: Спорт

РФС выплатил сборной премиальные за ЧМ-2018

Текст: Илья Соболев

Российский футбольный союз выполнил все финансовые обязательства перед тренерским штабом, игроками и персоналом национальной сборной за результаты, показанные на домашнем чемпионате мира.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Объявлены стартовые состав команд на Матч звезд КХЛ

Напомним, россияне впервые в новейшей истории дошли до четвертьфинала турнира, где в серии послематчевых пенальти уступили будущим серебряным призерам ЧМ-2018 хорватам.

Успехи сборной принесли в копилку РФС 16 млн долларов (8 млн за участие + 4 млн за выход из группы + 4 млн за выход в четвертьфинал).

По неофициальной информации сумма выплат сборной составила 8 млн долларов, причем размер премиальных согласовывался тренерским штабом совместно с командой.

Новости чемпионата
Совет ФИФА признал ЧМ-2018 лучшим в истории 26.10.2018
Губерниев: Москва сделала невероятное во время ЧМ-2018 06.09.2018
Дзюба предложил Путину сменить коньки на бутсы 28.07.2018
Футболисты подарили Владимиру Путину мяч и багет 28.07.2018
Названы страны-лидеры по количеству болельщиков на ЧМ-2018‍ 05.08.2018

Названы страны-лидеры по количеству болельщиков на ЧМ-2018‍ 05.08.2018

Пограничная служба ФСБ России обнародовала данные о количестве иностранных туристов, приезжавших в Россию на чемпионат мира по футболу. Больше всего по паспортам болельщиков в нашу страну въехало граждан Китая, США и Мексики

Черчесов назвал лучший матч сборной России на ЧМ-2018 20.07.2018

Черчесов назвал лучший матч сборной России на ЧМ-2018 20.07.2018

Матч сборной России против Египта стал лучшим для нашей команды на ЧМ-2018 с точки зрения качества игры. Об этом заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов

Россияне назвали лучших футболистов сборной на ЧМ-2018 18.07.2018

Россияне назвали лучших футболистов сборной на ЧМ-2018 18.07.2018

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба признаны россиянами лучшими игроками сборной на завершившемся чемпионате мира-2018. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

Россия заработала на ЧМ-2018 более 850 млрд рублей 18.07.2018

Россия заработала на ЧМ-2018 более 850 млрд рублей 18.07.2018

Россия заработала на проведении чемпионата мира по футболу более 850 миллиардов рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров. Этой суммой удалось почти полностью покрыть затраты на его организацию