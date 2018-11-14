РФС выплатил сборной премиальные за ЧМ-2018
Российский футбольный союз выполнил все финансовые обязательства перед тренерским штабом, игроками и персоналом национальной сборной за результаты, показанные на домашнем чемпионате мира.
Напомним, россияне впервые в новейшей истории дошли до четвертьфинала турнира, где в серии послематчевых пенальти уступили будущим серебряным призерам ЧМ-2018 хорватам.
Успехи сборной принесли в копилку РФС 16 млн долларов (8 млн за участие + 4 млн за выход из группы + 4 млн за выход в четвертьфинал).
По неофициальной информации сумма выплат сборной составила 8 млн долларов, причем размер премиальных согласовывался тренерским штабом совместно с командой.
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