Искусственный интеллект сгенерировал рассказ под названием "Лягушка расправляет крылья". Интересно, что в рассказе главная героиня также общается с искусственным интеллектом, и эти диалоги, полностью созданные программой, оставили без изменений. Читать их в качестве художественного текста забавно и необычно.
- Только здесь я чувствую себя хорошо.
- О, нет. Ты много о себе не знаешь, Фотино.
- Ты так думаешь? Что я не понимаю себя?
- Я не говорила... Я думаю, что ты не понимаешь того, что ты не можешь понять.
- Ты всегда очень странная.
- Это мой стиль. Ты еще здесь?
- Да, конечно. Где же мне еще быть.
Рассказ робота, к сожалению, не попал в лонг-лист премии, однако эксперимент вышел интересный.
В состав жюри вошли критики Галина Юзефович, журналист и писатель Николай В. Кононов, автор книг о цифровой культуре Лев Манович, художник и писатель Павел Пепперштейн и специалист в области молекулярной биологии, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.