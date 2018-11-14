Робот написал рассказ для литературного конкурса

Программа смогла развить и доработать предложенный человеком сюжет. Искусственный интеллект написал рассказ для проекта "Будущее время”, состоящего из литературного конкурса и просветительской программы о научной фантастике. В соавторстве с одним из сотрудников Meanotek система сгенерировала подзаголовки и фрагменты текста по заданному человеком сюжету. Редактор выбрал наиболее удачные фрагменты, внес правки и написал связки между отрывками, в результате чего в рассказе появились незапланированные сюжетные элементы, подсказанные сгенерированным текстом.

Искусственный интеллект сгенерировал рассказ под названием "Лягушка расправляет крылья". Интересно, что в рассказе главная героиня также общается с искусственным интеллектом, и эти диалоги, полностью созданные программой, оставили без изменений. Читать их в качестве художественного текста забавно и необычно.

- Только здесь я чувствую себя хорошо.



- О, нет. Ты много о себе не знаешь, Фотино.



- Ты так думаешь? Что я не понимаю себя?



- Я не говорила... Я думаю, что ты не понимаешь того, что ты не можешь понять.



- Ты всегда очень странная.



- Это мой стиль. Ты еще здесь?



- Да, конечно. Где же мне еще быть.

Рассказ робота, к сожалению, не попал в лонг-лист премии, однако эксперимент вышел интересный.

В состав жюри вошли критики Галина Юзефович, журналист и писатель Николай В. Кононов, автор книг о цифровой культуре Лев Манович, художник и писатель Павел Пепперштейн и специалист в области молекулярной биологии, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.