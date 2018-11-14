Росгвардия назвала максимальный размер зарплаты контрактников

В Федеральной службе войск национальной гвардии назвали размеры окладов, которые получают военнослужащие. По словам временного исполняющего обязанности начальника Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии Дмитрия Вирухина, после прихода на контактную службу рядовому присваивается первый тарифный разряд и назначается денежное довольствие в размере 19,5 тысячи рублей. Уже после 2 лет службы ему начисляются различные надбавки: за занимаемую должность, за выслугу лет, за секретность, за регион службы. В качестве примера руководитель назвал тарифную сетку командиров отделений, которые получают зарплату в размере 25 тысяч рублей.

Максимальная же зарплата, на которую может рассчитывать сегодня росгвардеец, по словам Вирухина, составляет 70-75 тысяч рублей.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что контрактники задействованы практически во всех сферах деятельности войск - в образовательных и медицинских организациях, в академическом ансамбле песни и пляски и даже в образцово-показательном оркестре. В настоящее время службу по контракту в Росгвардии проходят более 80 тысяч человек.

Напомним, Росгвардия была создана в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД. Нацгвардии поручена борьба с терроризмом и организованной преступностью, охрана важных государственных объектов и спецгрузов, содействие ФСБ в охране государственной границы. Росгвардия также контролирует частную охранную деятельность и оборот оружия в стране. Численность структуры - более 340 тысяч человек. Правда, эта цифра учитывает и гражданский персонал.

В состав Росгвардии ранее из МВД перешли спецподразделения СОБР и ОМОН, лицензионно-разрешительная служба, а также вневедомственная охрана и авиационные подразделения МВД.