Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму

Роскомнадзор обсудил с интернет-гигантом Google вопросы исполнения российского законодательства. В частности закон, обязывающий поисковые системы, которые работают в Рунете подключаться к единому реестру запрещенной информации и не выдавать ссылки на сайты, находящиеся в этом реестре, по поисковым запросам.

Закон действует с 1 октября, но до сих пор поисковик Google не подключился к реестру. Компании за неисполнение этой буквы закона грозит штраф в 500-700 тысяч рублей. Роскомнадзор уже направил Google уведомление о составлении протокола об административном правонарушении. 26 ноября дело об административном штрафе планируется передать в суд.

Сегодня на встрече замруководителя Роскомнадзора Вадима Субботина с представителем компании Google г-ном Дороном Авни обсудили урегулирование ситуации с административным штрафом. Дорон Авни пообещал представить предлагаемые механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии.

Роскомнадзор также предложил компании Google присоединиться к российскому антипиратскому меморандуму. Он предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя.