Пресс-служба Минфина РФ сообщила, что Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение Апелляционного суда Англии. Дело касается суверенного долга Украины перед России на сумму в $3 млрд, который оспаривается должником.

Высокий суд Лондона уже вынес решение, обязывающее Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств ФНБ, и сейчас спор идет по процедурным вопросам. Украина попыталась оспорить решение Высокого суда Лондона по сути дела, но безуспешно. Теперь должник пытается оттянуть расплату по своему долгу, подавая новые иски по процедурным вопросам, пользуясь различными возможностями британского права.

Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Но одновременно этот же Апелляционный суд констатировал, что четвертый аргумент Украины - выпуск еврооблигаций якобы под давлением России, в отличие от других трех аргументов, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Российской стороне не оставалось ничего делать, как ответить встречным иском. И 26 октября 2018 года компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы Российской Федерации, как единственного владельца еврооблигаций Украины, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании свою апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины. По мнению Минфина России, этот четвертый довод страны-должника, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.

Теперь стороны будут ожидать рассмотрения российской апелляции в Верховном суде Великобритании. По данным российской стороны, это рассмотрение состоится не ранее июня 2019 года.