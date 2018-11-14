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14.11.2018,  
14:09
Текст:  Антон Валагин

Россия создаст оружейный суперкомпьютер

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

В России началась разработка суперкомпьютера для создания новых систем вооружений. В проекте задействованы ИНЭУМ им. И. С. Брука, МЦСТ, АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" и другие предприятия.

Фото: Пресс-служба "Объединенной приборостроительной корпорации"
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- Главная цель - перевести весь цикл разработки и производства оружия на отечественное оборудование. Начиная с научно-исследовательского этапа и заканчивая созданием опытного образца, сопровождением эксплуатации серийных изделий в войсках, - рассказала РИА Новости генеральный директор НПО "Молния" Ольга Соколова.

Первым изделием, при создании которого будет использован новый вычислительный комплекс, станут ракеты-мишени. В дальнейшем технологию будут внедрять в производство и другого оружия. Суперкомпьютер для ОПК планируется создать в течение пяти лет.

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