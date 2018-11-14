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14.11.2018 14:53
Рубрика: Экономика

Россия заместит импорт собственными семенами картофеля

Текст: Евгений Гайва
В России будет реализован 31 проект по выведению отечественных сортов картофеля для замещения импорта семян, сообщили в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Приоритетные проекты по совершенствованию отечественного семеноводства картофеля, отобранные Минсельхозом России, на заседании 14 ноября согласовал президиум совета по реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

Фото: ТАСС/ Алексей Павлишак
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Участие в этих проектах принимают сельхозтоваропроизводители, вузы и научные учреждения из более чем 20 регионов страны. Уже до конца 2018 года Минсельхоз предоставит им субсидии на сумму 614 миллионов рублей.

Планируется также привлекать к работе по импортозамещению в сфере семеноводства бизнес-сообщество через отраслевые союзы. "С одной стороны, это даст дополнительный приток инвестиций, с другой - сформирует у российского бизнеса общее понимание, что они создают единый продукт, с применением общих технологий. Таким образом, будут исключены ситуации, когда на площадке одного предприятия обкатываются все новейшие подходы, а остальные игроки рынка "сидят" на иностранной генетике и селекции", - отметил Алексей Гордеев.

Для решения вопросов замещения импорта генетических и селекционных материалов, по словам вице-премьера, правительство и Минсельхоз сформируют "правильную модель управления" и скоординируют всех заинтересованных участников.

Фото: depositphotos.com
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Работа по внедрению в аграрное производство научных разработок и увеличению доли использования отечественных сортов, гибридов, средств защиты растений и пород сельскохозяйственных животных проводится Минсельхозом России с целью обеспечить продовольственную безопасность страны и в перспективе отказаться от использования импортных технологий. Как планируется, на следующий год также будут отобраны и утверждены проекты по другим подпрограммам - "Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы", "Создание отечественных конкурентоспособных кроссов мясной птицы".

Кроме того, Минсельхоз разработает подпрограмму по увеличению объемов отечественных кормов и кормовых добавок для животных, а также подготовит предложения по разработке подпрограммы по созданию отечественных конкурентоспособных пород свиней.

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