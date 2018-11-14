Молодежная сборная России близка к первой за четыре года победе в традиционной серии матчей против команд канадских юниорских лиг. Для этого нашим достаточно не проиграть в основное время в заключительном матче против сборной Квебека, который состоится 15 ноября ночью в городе Драммондвилль.

Даже если подопечные Валерия Брагина упустят общую победу, такого яркого перформанса во время турне по Северной Америке они не выдавали давно. Последние два матча россияне выиграли со счетом 9:1. Сначала досталось парням из лиги Онтарио (OHL) - 4:0. Для наших это, к слову, первая сухая победа в рамках серии с 2014 года. Тогда же российская команда в последний раз стала победителем всего противостояния.

А накануне "молодежка" разделалась со сверстниками из Квебека - 5:1. С момента предыдущей игры при этом прошло меньше суток, плюс четыре часа россияне потратили на ночной переезд. Канадцы, в свою очередь, даже отменили игровой день в местной лиге (QMJHL), чтобы получше подготовиться к встрече с гостями. Впрочем, все эти нюансы никак не повлияли на ход игры. Она прошла с подавляющим преимуществом россиян.

В Шербруке, где состоялся матч, к нашей сборной присоединились сразу четыре хоккеиста, выступающих в Квебеке. В том числе главная звезда квебекской "регулярки" и ее лучший бомбардир на текущий момент Иван Чехович (37 очков в 22 матчах), выступающий за команду с диковинным названием "Байе-Комо Драккар".

- По возможности следил за играми серии по телевизору, и мне, конечно, самому не терпелось принять участие в таких важных и интересных матчах. Всегда испытываешь особую гордость, надевая майку сборной, - поведал вундеркинд уже после игры.

Чтобы вписать квебекский десант в заявку, Брагину пришлось основательно перекроить состав, однако на атакующей мощи команды это не сказалось. Даже наоборот: первые две шайбы забросили ребята из наскоро скроенной второй тройки. Уже в стартовом периоде отличились Никита Шашков и Иван Муранов, которым в обоих случаях ассистировал Павел Колтыгин. Канадцы ответили только одним результативным броском, ставшим для них в этот вечер последним. Дальше забивали только наши.

Во второй 20-минутке еще один посланец Квебека Дмитрий Завгородний упрочил преимущество сборной России, а в заключительном периоде Кирилл Слепец и Иван Чехович оформили разгром - 5:1.

- Вчерашняя победа отняла много сил, поэтому в физическом плане против сборной лиги Квебека было непросто. Тем важнее было посмотреть на наших ребят в таких непростых условиях. Игроки поняли, как играть правильно, и продемонстрировали полную самоотдачу. В плане тактики действовали правильно, много терпели и справились, - похвалил своих парней Валерий Брагин.

Похоже, у главного тренера нашей сборной есть все основания с оптимизмом дожидаться очередного молодежного чемпионата мира, который стартует в канадском Ванкувере 26 декабря.