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14.11.2018 19:37
Рубрика: Экономика

Россиян зовут на Новый год в Египет

Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
Один из крупнейших российских туроператоров начал продажу новогодних туров в Египет - на курорты Шарм-эль-Шейх и Дахаб. При этом чартерные авиаперевозки на эти курорты из России пока не возобновлены.
Фото: ITAR-TASS Фото: ITAR-TASS
Фото: ITAR-TASS

"Туры предлагаются с 25 декабря с прилетом в Овду - аэропорт Израиля. Вылеты предусмотрены из 11 российских регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга", - рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На полеты в Израиль из России никаких ограничений нет. "На базе перелетов в Овду у туристов будет возможность выбора места отдыха. Это может быть как израильский курорт Эйлат, так и курорты Египта", - пояснила гендиректор туроператора Анна Подгорная.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
АТОР: Цены на курорты Турции могут вырасти на 50 процентов

Первые продажи уже пошли. "Тур на 7 ночей с перелетом в Овду 25 декабря и размещением в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха с завтраками обойдется от 79 тысяч на двоих взрослых. Заезды на последние три дня декабря стоят порядка 106-107 тысяч на двоих", - уточнили в АТОР. Туры по системе "все включено" примерно на 20 тысяч дороже. Цены на отдых в Дахабе примерно такие же.

Новый год в Египте предлагает встретить еще один крупный туроператор. "Мы предлагаем туры с прилетом в Каир - столицу Египта", - уточнила в беседе с "Российской газетой" pr-директор туроператора Лариса Аханова

Напомним, ограничения были введены после теракта в Египте в 2015 году. В октябре 2018 года на встрече президентов двух стран был поднят вопрос о возможном возобновлении чартерных перелетов на египетские курорты - Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Экономика Туризм Возобновление авиасообщения с Египтом
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