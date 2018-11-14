Самый разрушительный пожар в Калифорнии уничтожил более 7600 домов

Природный пожар, полыхающий в округе Бьютт на севере Калифорнии, стал не только самым крупным по числу жертв, но и самым разрушительным в истории штата. Об этом сообщила во вторник газета New York Times.

Стихийное бедствие, которому присвоено название "Кэмп", унесло жизни 42 человек на севере Калифорнии, еще около 200 числятся пропавшими без вести. Огонь почти полностью уничтожил город Парадайс. Здесь развернуты два мобильных морга, проводится массированная поисково-спасательная операция.

Полностью выжжена территория площадью 418 квадратных километров, уничтожено более 7,6 тысячи домов и строений. Из них: 6,5 тысячи жилых зданий и 260 построек коммерческого назначения, пишет ТАСС, ссылаясь на данные газеты.

Специалистам удалось локализовать "Кэмп" на 30% (еще вчера было 25%). С огнем борются более пяти тысяч пожарных, задействованы 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды.

На территории Калифорнии сейчас полыхают более десяти лесных пожаров. Второе по величине возгорание "Вулси" к западу от Лос-Анджелеса охватывает площадь в 321 квадратный километр. Этот пожар локализован на 35%. По данным специалистов, в этом районе пожарные постепенно одерживают верх над огнем.

Всего в Калифорнии в пожарах погибли 44 человека. Накануне президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия, а также распорядился выделить из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.