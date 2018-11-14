Новости

СК назвал версии кораблекрушения у берегов Камчатки 04:49
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:44
Меланья Трамп попросила уволить заместителя Джона Болтона 04:35
Боевики ХАМАС заявили о прекращении огня против Израиля 04:23
Израиль нанес удары по 160 целям в секторе Газа 03:54
Живущий на "прожиточном минимуме" депутат подвел итоги эксперимента 03:20
Самый разрушительный пожар в Калифорнии уничтожил более 7600 домов 03:12
В Марокко три человека погибли в результате обрушения шахты 02:23
Британия и Евросоюз подготовили соглашение о Brexit 02:21
Госдеп прокомментировал идею создания общеевропейской армии 01:54
Стоимость нефти Brent опустилась до 65 долларов за баррель 01:45
Комитет Госдумы одобрил законопроект об адвокатских гонорарах успеха 01:09
Пенс пригрозил Пекину холодной войной с США 00:44
США пообещали давить на КНДР до полной денуклеаризации 00:39
В Германии мужчину-сиделку обвинили в убийстве пожилых пациентов 00:13
"Набор младенца" в роддомах подарят не только москвичам 13.11.2018
Организатора незаконной миграции в Греции приговорили к 290 годам тюрьмы 13.11.2018
В России подорожали почти все модели Mitsubishi 13.11.2018
Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о долгах 22 теплосетей 13.11.2018
В Москве организуют экскурсию по местам, связанным с жизнью Солженицына 13.11.2018
В МИД ответили на обвинения Госдепа в срыве мирного процесса в Афганистане 13.11.2018
Задержан москвич, похитивший детей у экс-жены и угнавший такси 13.11.2018
СМИ: В Париже сняли запрет на аккредитацию телеканала RT 13.11.2018
СМИ: Вертолеты коалиции вывезли сирийских боевиков 13.11.2018
Каноническая УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем 13.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
14.11.2018 03:12
Рубрика: В мире

Самый разрушительный пожар в Калифорнии уничтожил более 7600 домов

Природный пожар, полыхающий в округе Бьютт на севере Калифорнии, стал не только самым крупным по числу жертв, но и самым разрушительным в истории штата. Об этом сообщила во вторник газета New York Times.

Стихийное бедствие, которому присвоено название "Кэмп", унесло жизни 42 человек на севере Калифорнии, еще около 200 числятся пропавшими без вести. Огонь почти полностью уничтожил город Парадайс. Здесь развернуты два мобильных морга, проводится массированная поисково-спасательная операция.

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
СМИ рекомендовали США закупить самолеты у РФ для борьбы с пожарами

Полностью выжжена территория площадью 418 квадратных километров, уничтожено более 7,6 тысячи домов и строений. Из них: 6,5 тысячи жилых зданий и 260 построек коммерческого назначения, пишет ТАСС, ссылаясь на данные газеты.

Специалистам удалось локализовать "Кэмп" на 30% (еще вчера было 25%). С огнем борются более пяти тысяч пожарных, задействованы 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды.

На территории Калифорнии сейчас полыхают более десяти лесных пожаров. Второе по величине возгорание "Вулси" к западу от Лос-Анджелеса охватывает площадь в 321 квадратный километр. Этот пожар локализован на 35%. По данным специалистов, в этом районе пожарные постепенно одерживают верх над огнем.

Всего в Калифорнии в пожарах погибли 44 человека. Накануне президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия, а также распорядился выделить из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.

Знаменитости уехали из Калифорнии из-за пожаров
В мире США РГ-Фото Лесные пожары в США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Живущий на "прожиточном минимуме" депутат подвел итоги эксперимента
Стоимость нефти Brent опустилась до 65 долларов за баррель
Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
Каноническая УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем
УПЦ посчитала невозможным присоединение к автокефалии