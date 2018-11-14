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Самый страшный кот прославился в интернете

14.11.2018,  
11:46
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пользователь Reddit с никнеймом ceRtzz опубликовал на ресурсе ролик с участием странного кота. Необычная внешность животного удивила интернет, а фото и видео с котиком стали вирусными.

"Странный кот", - так обозначил свой пост автор. Запись набрала более 380 тысяч просмотров. Автор ролика в страхе громко ругается на животное и просит его уйти. Комментаторы нашли Instagram-страницу кота, на которой опубликованы десятки фотографий необычного питомца.

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В аккаунте кота написано, что его порода - Персидская шиншилла, а зовут животное "Бесстрашный воин" или просто Вилфред. Питомец живет со своими хозяевами в Лондоне. На его страницу подписаны более 66 тысяч человек, а посты собирают тысячи лайков.

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