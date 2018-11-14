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14 ноября 2018 г.

Постановление правительства Саратовской области от 12 ноября 2018 года № 614-П "Об установлении значения показателя численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в Саратовской области в 2019 году"

Дата подписания 12 ноября 2018 г.
Опубликован 14 ноября 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" Правительство области постановляет:

1. Установить в Саратовской области значение показателя отношения численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в 2019 году, к численности детей (родных, усыновленных) указанной категории, родившихся в 2018 году, не менее 1,0.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор области В.В.Радаев

 

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