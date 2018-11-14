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14.11.2018 09:47
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые: дети наследуют материнский сценарий отношений с партнерами

Текст: Майя Бирюкова

Исследование американских ученых доказало любопытную закономерность: зачастую ребенок "наследует" число сексуальных партнеров, которые были у его матери до родов.

Как сообщает Eurekalert, наблюдение включало свыше 7 тысяч человек, проживавших с штате Огайо: социологи охватили временной промежуток в четверть века, чтобы проследить закономерности. За основу были взяты соцопросы молодежи, проводившиеся с 1979 года и до настоящего времени. Участники более свежего опроса были детьми участников первого. Данные включали информацию о браках, разводах, а также внебрачных отношениях.

Фото: depositphotos.com
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Как выяснилось, дети действительно "наследуют" материнский сценарий: чем больше партнеров было у матери, тем больше их будет и у ребенка. Ученые выдвинули три теории, почему так происходит.

Первая - экономическая нестабильность, но эту теорию социологи тут же отвергли из-за несостоятельности. Вторая - это то, что дети наблюдают за поведением матери, переживающей частые расставания и разводы, и подсознательно ведут себя также. Однако эта теория не объяснила "наследование" тех связей, которые были у женщины до рождения детей. И третья гипотеза касается того, что дети перенимают брачное поведение и навыки партнерства у своей матери.

- Может быть так, что матери передают свои навыки общения с противоположным полом детям, плохие или хорошие. Женщины, которые имеют большое число партнеров, зачастую не умеют выстроить отношения с ними, правильно вести себя в конфликтных ситуациях. Все это ведет к нестабильности, и какова бы ни была причина, эта нестабильность в отношениях передается детям, - говорит одна из авторов исследования Клэр Кэмп-Душ.

Общество Наука Общество Семья и дети
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