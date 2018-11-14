Сергей Безруков: От Бориса Годунова у меня коварство

Сергей Безруков - о том, что в нем от Бориса Годунова, и о своем скором декретном отпуске

С 18 ноября по 4 декабря в Москве по инициативе народного артиста России, художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова пройдет первый Большой детский театральный фестиваль. Сегодня Сергей Безруков - гость "СОЮЗа".

Сергей Безруков: Надо, чтобы приглашали не в ресторан, а в театр! Фото: Вячеслав Прокофье / ТАСС

Что в программе фестиваля?

Сергей Безруков: Театральное, кино- и анимационное искусство, "круглые столы", выступления ведущих теоретиков и практиков театра. Театральная афиша будет представлена коллективами из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Новосибирска, Саратова, Тулы, Тюмени... В кинодни будут показаны фильмы - лауреаты XXII Всероссийского фестиваля визуальных искусств "Орленок". Мы проведем кинодень, еще один день отдадим отечественной анимации. Надо, чтобы фестиваль с первых шагов приобретал многожанровость. В следующем году, надеюсь, удастся привлечь ледовые шоу, запустить музыкальную программу, словом, собрать все лучшее, что делается сегодня для детей. Например, "Аленький цветочек" Татьяны Навки и "Ромео и Джульетту" Ильи Авербуха. Студия Сергея Сельянова выдает в год по два анимационных фильма. А почему бы не ввести номинацию "Лучший экранный богатырь"?

Для регионалов очень важно побывать в Москве, показать свои достижения, сравнить свое творчество с творчеством коллег, получить из рук известного артиста награду. Почему на свидании молодой человек приглашает девушку в ресторан, а не в театр? Мы хотим, чтобы было наоборот.

Я с детства мечтал стать рок-музыкантом, мечтал петь. И конечно же не думал, что в свои 45 лет создам группу "Крестный папа"

Где сейчас снимаетесь?

Сергей Безруков: Снялся в "Обители" по Захару Прилепину. Я давно мечтал поработать с режиссером Александром Велединским. Материал трудный, да и роль не из простых. Напомню: роман посвящен истории Соловецких лагерей 20-х годов XX века.

Закончил сниматься в фильме "Ильинский рубеж" - о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Идея ленты принадлежит ветеранам Подольских артиллерийского и пехотного училищ.

Я играю разведчика, капитана Старчака. Снимал киноленту режиссер Вадим Шмелев. Он известен по таким кинопроектам, как "Код Апокалипсиса" и "Обратный отсчет".

Фильм рассказывает о том, как осенью 1941 года в Московский военный округ поступило сообщение: немцы заняли Юхнов, открыв себе дорогу на Москву. Чтобы спасти положение, было решено привлечь подольских курсантов. По тревоге 5 октября две тысячи курсантов артиллерийского и полторы тысячи курсантов пехотного училищ сняли с занятий и направили на оборону Малоярославца. Курсанты уничтожили до 5 тысяч немецких солдат и офицеров, подбили до 100 танков и выполнили свою задачу. В ходе боев большинство из них погибло, в живых осталось менее 500 человек.

Когда премьера?

Сергей Безруков: Увидеть фильм зрители смогут в мае 2020 года. Показ будет приурочен ко Дню Победы.

Генеральным продюсером киноленты стала студия "Военфильм" Игоря Угольникова...

Сергей Безруков: С Угольниковым все просто. Первый кинопроект Союзного государства - "Брестская крепость", которую он снимал, - лучшая рекомендация.

Сериал "Годунов", говорят, будет продолжен. В вас есть что-то от Бориса?

Сергей Безруков: Коварство (смеется). Канал "Россия 1" пошел на очень смелый эксперимент - в 2019 году будет снято продолжение "Годунова".

6 декабря выходит на экраны ваш фильм по Довлатову "Заповедник". Почему поменяли название?

Сергей Безруков: На этом настояли прокатчики, ведь "Заповедник" - это бренд, это Довлатов. Думаю, что именно старшее поколение и пойдет в первую очередь на Довлатова. И для старшего поколения это, конечно, будет испытанием - посмотреть современную версию. Но сценарий был утвержден у родственников Сергея Донатовича... Я сыграл рок-музыканта, и для меня это тоже событие, потому что я с детства мечтал стать рок-музыкантом. Мечтал петь. Но думал ли я, что в свои 45 лет создам свою группу "Крестный папа".

Признайтесь, вы счастливы?

Сергей Безруков: С появлением в моей жизни жены Ани и дочки Машеньки очень многое изменилось. Кстати, я скоро опять собираюсь в декретный отпуск...