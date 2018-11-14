Синоптики рассказали о погоде на Новый год

Погода в новогоднюю ночь часто диктует и сценарий торжества. О том, какой она будет, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Москвичам и тем, кто приедет в столицу на праздники, стоит готовиться к усилению морозов. "Если в начале декабря среднесуточная температура составляет 3,9 градуса мороза, то под самый Новый год - 8 градусов мороза. Это значит, что ночью может быть 12 градусов, а днем 3-8 градусов мороза", - сообщила о предварительном прогнозе Людмила Паршина.

Устойчивый снежный покров устанавливается в европейской части России в последних числах ноября. Однако это не гарантирует сугробов к Новому году. "Новогодняя ночь редко обходится без снега. Но последние годы это происходит все чаще", - отмечает синоптик. В целом же в Москве обещают теплый декабрь, в среднем, на один градус выше климатической нормы.

Выше нормы средняя месячная температура также ожидается в Иркутской области и Бурятии, как следует из Вероятностного прогноза температурного режима в России на отопительный период 2018/2019 годы. Он опубликован на сайте Гидрометцентра России. Зато холоднее, чем в прошлом году может оказаться декабрь "на большей части Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии и севере Чукотки".