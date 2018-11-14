Новости

Авария оставила без воды Новороссийск, Геленджик и Крымский район 11:50
Центр Киева перекрыли из-за отсутствия отопления 11:49
На Кубани после ДТП женщина провезла обидчицу на капоте авто 11:44
В Китае нашли вторую терракотовую армию 11:36
Bloomberg: В США могут отложить введение новых санкций против РФ 11:35
Отопление вернется в многоэтажки Керчи вечером 11:34
Перед смертью Стэн Ли придумал нового супергероя - Грязевого Человека 11:33
В Воронеже при пожаре погибли мужчина и ребенок 11:31
В московском метро произошел сбой на "синей" ветке 11:28
Тюменский студент разработает тест на беременность для кошек и собак 11:25
В Москве ответили на заявление экс-депутата Рады о блицкриге 11:23
Корветы Балтфлота вернулись из похода в Атлантику 11:23
СК возбудил еще три дела по фактам артобстрелов в Донбассе 11:20
5 признаков возможного развития диабета - видео 11:20
В Москве на выделенки пустят коммунальную технику и двухэтажные автобусы 11:19
Видео: В Казани работники завода перепели "Богемскую рапсодию" 11:18
Вдове Талькова передали результаты экспертизы о гибели мужа 11:12
Билану присвоено звание Заслуженного артиста РФ 11:05
Российские автоумельцы прокатились на банемобиле 11:02
Военные юга России готовы помочь в расчистке снега 10:59
На трассах Дона и Кубани подготовили сто пунктов обогрева водителей 10:48
В Чечне заявили о перевоспитании бросившего банку в автобусе юноши 10:42
Гиперзвуковую ракету-мишень "Гвоздика" разработают в России 10:42
В Крыму суд отправил в колонию лжесоветников Аксенова 10:40
Выплаты вкладчикам банка "Москва" и "УМ-Банка" начнутся 28 ноября 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 11:20
Рубрика: Происшествия

СК возбудил еще три дела по фактам артобстрелов в Донбассе

Следственный комитет установил новые факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Из-за обстрелов, которые ведут украинские военнослужащие, получают ранения мирные жители.

МИД РФ: Киев стягивает танки и гаубицы к линии соприкосновения в Донбассе

По имеющейся информации, 8 ноября велся прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в поселке Марьева к ЛНР. В результате случившегося погиб 63-летний мирный житель. 12 ноября была обстреляна улица Первомайская в городе Золотое, пострадал мужчина.

СК установил и другие - многочисленные - факты преступной деятельности украинских силовиков в период с 1 сентября по 31 октября. Из-за действий украинских военнослужащих были уничтожены или частично разрушены 103 жилых дома, повреждены газопроводы, линии электропередач во многих городах.

Главное следственное управление СК России возбудило еще три уголовных дела по факту произошедшего. В настоящее время устанавливаются все лица, которые причастны к этим преступлениям.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил еще три дела по фактам артобстрелов в Донбассе
В Совфеде объяснили сбой работы GPS на учениях НАТО в Норвегии
Вдове Талькова передали результаты экспертизы о гибели мужа
Хакеры могут взломать банкомат за 15 минут
Британия и Евросоюз подготовили соглашение о Brexit