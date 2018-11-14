СК возбудил еще три дела по фактам артобстрелов в Донбассе

Следственный комитет установил новые факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Из-за обстрелов, которые ведут украинские военнослужащие, получают ранения мирные жители.

По имеющейся информации, 8 ноября велся прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в поселке Марьева к ЛНР. В результате случившегося погиб 63-летний мирный житель. 12 ноября была обстреляна улица Первомайская в городе Золотое, пострадал мужчина.

СК установил и другие - многочисленные - факты преступной деятельности украинских силовиков в период с 1 сентября по 31 октября. Из-за действий украинских военнослужащих были уничтожены или частично разрушены 103 жилых дома, повреждены газопроводы, линии электропередач во многих городах.

Главное следственное управление СК России возбудило еще три уголовных дела по факту произошедшего. В настоящее время устанавливаются все лица, которые причастны к этим преступлениям.