В Антарктиде обнаружили следы исчезнувшего континента

Группе геологов из нескольких стран удалось выявить границы древнего суперконтинента Гондвана, располагающиеся под антарктическими льдами.

Как сообщает портал LiveScience, с помощью сведений работавшего с 2009 по 2013 годы космического зонда GOCE (Gravity field and Ocean Circulation Explorer) и сейсмологических данных ученые создали трехмерную карту литосферы. Она показала, что Восточная Антарктида состоит из нескольких кратонов (древних платформ - прим. "РГ"), являвшихся ранее ядрами древних континентов.

- Эти наблюдения отсылают нас к периоду разлома Гондваны и свидетельствуют о связи Антарктиды с окружающими континентами. Полученные выводы помогают выявить фундаментальные факты о тектонике Земли и о взаимодействии поверхности и пластов Антарктиды, - рассказал геолог из Кильского университета (Германия) Йорг Эббинг.

Как уточнил еще один участник исследования Фаусто Ферраччоли, которого цитирует Daily Mail, наблюдения позволили обнаружить доказательства связи Восточной Антарктиды с суперконтинентом Гондвана, который около 160 миллионов лет назад распался на современные континенты Южного полушария Земли.

По составу земной коры Антарктида родственна Индии и Австралии, причем с последней она была соединена еще около 55 миллионов лет назад.