СМИ: Джон Келли может уйти в отставку после конфликта с Меланьей Трамп

Президент США Дональд Трамп готовится отправить в отставку главу аппарата Белого дома Джона Келли из-за напряженных отношений с главой государства и с несколькими чиновниками.

Впрочем, также есть информация, что на увольнении Джона Келли настаивает и супруга президента Меланья Трамп. Об этом сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что первая леди страны уже не раз просила Джона Келли назначить на должности в администрацию несколько своих помощников, но ее запросы оставались без ответа. Это разозлило Дональда Трампа, и теперь Джон Келли может потерять должность.

Кроме того, в отставку может уйти и Мира Рикардел - заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона. Ее увольнения также потребовала Меланья Трамп.