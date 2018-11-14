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Рубрика: В мире

США пообещали давить на КНДР до полной денуклеаризации

Вице-президент США Майк Пенс во время визита в Токио 13 ноября 2018 года. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Вице-президент США Майк Пенс во время визита в Токио 13 ноября 2018 года. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Вице-президент США Майк Пенс во время визита в Токио 13 ноября 2018 года. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Соединенные Штаты продолжат кампанию давления на Северную Корею до тех пор, пока не будет достигнута окончательная и полностью проверяемая денуклеаризация. "Все санкции останутся в полной силе", - заявил вице-президент США Майк Пенс во вторник после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Пенс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сохраняет хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Президент Трамп верит, что его отношения с председателем Кимом хорошие, и со времени их исторического саммита в июне в Сингапуре мы достигли хорошего прогресса, но еще многое осталось сделать", - цитирует РИА Новости.

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В Сингапуре 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове. Северная Корея уничтожила ядерный полигон. Однако Пхеньян упрекает Вашингтон в том, что он не выполняет своих обещаний и лишь требует действий от КНДР.

Напомним, Майк Пенс начал официальное турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Во вторник в Токио состоялись его переговоры с Синдзо Абэ. Одной из главных тем этой встречи стала денуклеаризация Корейского полуострова.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
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