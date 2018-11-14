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Рубрика: Спорт

Выбрали звезд

Болельщики определили первых игроков для матча-шоу
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7719 (256)
14 ноября Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала результаты интернет-голосования болельщиков. На протяжении двух недель фанаты выбирали игроков, которые примут участие в Матче звезд. Шоу пройдет 19-20 января будущего года.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Всего в этом мероприятии будут участвовать 44 хоккеиста, которых разобьют на четыре команды, исходя из дивизионов, клубы которых эти игроки представляют. Голосование болельщиков - только первый этап. В нем определились по четыре человека в каждую команду (два защитника и два нападающих). С 15 по 20 ноября в процесс вовлекут журналистов, которые выберут по одному вратарю, защитнику и нападающему. Ну а затем свое слово скажет сама Лига, которая определит оставшихся участников. Она, судя по всему, постарается сделать так, чтобы в итоге каждый из клубов КХЛ получил хотя бы по одному представителю на Матче звезд. По крайней мере, в прошлом сезоне все было именно так. Полностью составы объявят 19 декабря, хотя изменения в них возможны вплоть до самого матча - от травм, как известно, никто не застрахован.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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Итоговый список тех, кто победил в голосовании болельщиков, выглядит так.

Дивизион Боброва: Мэтью Майоне ("Динамо" Р), Патрик Херсли (СКА), Никита Гусев (СКА), Линус Виделль ("Динамо" Р);

Дивизион Тарасова: Никита Нестеров (ЦСКА), Якуб Накладал ("Локомотив"), Кирилл Капризов (ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив").

Дивизион Харламова: Пол Постма ("Ак Барс"), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Найджел Доус ("Автомобилист"), Сергей Мозякин ("Металлург").

Дивизион Чернышева: Даррен Диц ("Барыс"), Филип Ларсен ("Салават Юлаев"), Сергей Широков ("Авангард"), Илья Михеев ("Авангард").

Отметим, что форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин - единственный, кто принимал участие абсолютно во всех Матчах звезд КХЛ. Выбрали его и на этот раз. Ну а больше всего голосов, и это как раз сюрприз, набрал защитник рижского "Динамо" Мэтью Майоне. Его включили в состав 2536 болельщиков.

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