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14.11.2018 19:58
Рубрика: Общество

Прогнозы - супер

Суперкомпьютер Гидрометцентра предскажет погоду сразу на 12 дней
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
В ближайшее время поводов для недовольства метеорологами станет меньше. Новый суперкомпьютер снизит количество неоправдавшихся прогнозов Гидрометцентра на 20 процентов. Росгидромет провел презентацию высокопроизводительного вычислительного кластера, позволяющего повысить точность, детализацию и заблаговременность прогнозов погоды.
С расчетом прогноза хорошо справляется компьютер, а еще лучше - суперкомпьютер. Фото: Юлия Майорова С расчетом прогноза хорошо справляется компьютер, а еще лучше - суперкомпьютер. Фото: Юлия Майорова
С расчетом прогноза хорошо справляется компьютер, а еще лучше - суперкомпьютер. Фото: Юлия Майорова

Сейчас среднесрочные прогнозы в Гидрометцентре выпускаются на срок до 10 суток, но последние дни уже не являются такими информативными, как первые. Новый суперкомпьютер позволит сделать достоверными все дни десятидневного прогноза и даже увеличить его на один-два дня.

Фото: depositphotos.com
Синоптики рассказали о погоде на Новый год

Работа нового суперкомпьютера будет стоить Росгидромету 180 миллионов рублей в год. Часть этих денег будет выделена из бюджета. Остальное метеорологам нужно будет заработать самостоятельно.

Покупать прогнозы у синоптиков готовы энергетики и дорожники, аграрии и транспортная отрасль - прогнозами пользуется авиация и морской транспорт. "На нем будут считаться все прогностические модели, начиная с предупреждений погоды для МЧС, минобороны, для минэнерго и для всех остальных органов власти, которым мы обязаны давать информацию", - сказал руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

Огромная сумма на обслуживание новой машины связана с затратами на электроэнергию и охлаждающие системы.

У людей останется меньше поводов жаловаться на синоптиков: прогнозы погоды станут точнее на 20 процентов

Сам компьютер, если учитывать прямые и косвенные затраты, обошелся в 45 миллионов евро. Кроме непосредственно компьютера, охлаждающих систем, дополнительные средства потребовались для модернизации энергосистем и создания информационно-вычислительной инфраструктуры. Также была создана система информационной безопасности суперкомпьютера.

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