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Рубрика: Экономика

В два приема

Тарифы за ЖКУ повысят в январе и в июле
Текст: Ольга Бухарова
Российская газета - Неделя №7720 (257)
В следующем году тарифы за жилищно-коммунальные услуги будут повышены дважды: с 1 января и с 1 июля. Первый раз рост составит 1,7 процента, второй - 2,4 процента. Такое решение правительства связано с тем, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение на два процента ставки НДС, не превышала обычный уровень.
Зачастую в регионах накручивают "жировки" ресурсоснабжающие организации. Проконтролировать это бывает сложно. Фото: Сергей Михеев/ РГ Зачастую в регионах накручивают "жировки" ресурсоснабжающие организации. Проконтролировать это бывает сложно. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Зачастую в регионах накручивают "жировки" ресурсоснабжающие организации. Проконтролировать это бывает сложно. Фото: Сергей Михеев/ РГ

По мнению завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, это делается для того, чтобы не было резкого одномоментного роста тарифов на коммуналку. "Будут предприниматься административные меры, связанные со сдерживанием роста цен как таковых, - считает эксперт.

Традиционно плата граждан за коммунальные услуги индексировалась раз в год - 1 июля. И тарифы повышались примерно на четыре процента. Не стоит рассчитывать, что с нового года платежка за коммуналку вырастет строго на 1,7 процента, рассказала исполнительный директор "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева. "Согласно постановлению правительства, повышающие индексы определяются без учета НДС, поэтому к этой цифре нужно прибавить 20 процентов плюс платеж за тепло (который в январе максимальный). Кроме того, к платежам добавится тариф за вывоз ТБО как коммунальной услуги, который до конца этого года должны утвердить во всех регионах", - пояснила она.

Эксперты прокомментировали двухразовую индексацию тарифов ЖКХ

Между тем, как ранее писала "РГ", больше других за коммунальные услуги по итогам прошлого года приходилось платить в ЯНАО. Меньше всего - в Дагестане, здесь доля ЖКУ в ежемесячных расходах семьи составляла в среднем 5,6 процента. Зачастую в регионах сталкиваются с проблемой, когда ресурсоснабжающие компании необоснованно завышают сумму начисленных платежей.

"Действительно, в прошлом году на многих территориях накручивали "жировки" за счет тарифа на отдельный ресурс под видом какой-нибудь инвестпрограммы, - пояснила Светлана Разворотнева. - У нас любят еще играть на нормативах - не сколько стоит сам ресурс, а сколько вы потребили реально. Поверьте, проконтролировать это необычайно сложно".

Экономика ЖКХ
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