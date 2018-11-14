Уэйн Руни решил сыграть прощальный матч за сборную

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни спустя два года возвращается в английскую сборную. Но ненадолго: сегодня на знаменитом "Уэмбли" состоится его прощальный матч на международном уровне. Руни и компания примут команду США.

Строго говоря, Уэйн уже прощался со сборной. Было это в ноябре 2016 года во встрече отборочного цикла чемпионата мира с Шотландией. Церемония перед игрой, вручение памятной футболки, аплодисменты болельщиков на все том же "Уэмбли" - все это уже было.

Так зачем Руни вернулся? Ответить на этот вопрос не сумел даже сам игрок.

- Всегда буду гордиться тем, что был капитаном своей сборной. Я не мог упустить шанс еще раз выйти в форме национальной команды, - сказал 33-летний форвард на пресс-конференции. - Мы проконсультировались с федерацией футбола. Это правильная идея.

Согласились с Руни далеко не все. В первую очередь - ветераны. Тот же Алан Ширер считает, что вся эта история не что иное, как пиар. И что вызов нападающего "Ди Си Юнайтед" (США) нелогичен.

- Это просто позор! Я уважаю Руни, но не понимаю: зачем прощаться во второй раз? - не унимался Ширер. -У нас столько молодежи. Ее надо проверять именно в таких матчах. Тем более, впереди у нас важная встреча в Лиге наций с хорватами. Вместо этого мы посмотрим на проводы ветерана. Да еще и с капитанской повязкой, хотя она ему уже не принадлежит.

Сам Шрек, как еще называют Руни на родине, предвосхищая подобного рода разговоры, сразу отметил: он не ставил никаких условий перед главным тренером английской сборной Гаретом Саутгейтом.

- Готов сыграть хоть минуту. Где-то прочитал, что я хочу выйти на поле с капитанской повязкой. Это наглая ложь, - был категоричен Уэйн. - Мне просто хочется попрощаться с болельщиками. Не ищите в этом двойных смыслов.

Руни уже торжественно прощался со сборной осенью 2016-го. Зачем же он вернулся через два года? Ответить на этот вопрос не смог даже сам футболист

Ширер прав в одном: вызов Руни - это мощнейший пиар. По информации британских журналистов, изначально на матч с американцами "Уэмбли" должен был заполниться в лучшем случае наполовину. То есть на 45 тысяч мест. Теперь же на лондонском стадионе ожидают чуть ли не аншлаг. По последним данным, федерация футбола Англии реализовала уже 79 тысяч билетов.

Интересно отреагировал на возвращение ветерана Саутгейт. Он, с одной стороны, раскритиковал мнение ряда известных журналистов и бывших футболистов, а с другой - признался, что не собирается выпускать Руни в стартовом составе. И вообще, рулевой "трех львов" уверен: это не самый удачный выбор для прощального матча лучшего бомбардира в истории английской сборной.

- Руни - живая легенда. Если кто и заслуживает торжественных проводов, то это он. Человек, который уже 119 раз сыграл за сборную и забил 53 мяча. Это фантастика. Хочу подчеркнуть: Уэйн не получил десятый номер, потому что он не выйдет с первых минут. Не поймите меня неправильно, но я оказался в неловкой ситуации. Я не мог не пригласить его. Мы, конечно, рады, что примем участие в чествовании Руни. Но мне кажется, это не лучшая идея для прощального матча, - считает Саутгейт.

В любом случае встреча с США уже абсолютно точно станет последней для Руни на международном уровне. По словам игрока, до конца карьеры он хотел бы сделать две вещи: еще раз выйти на "Уэмбли" и завоевать какой-нибудь титул в Штатах. Первой цели он добьется уже сегодня. А на достижение второй у него есть 2,5 года. Летом 2021 года закончится контракт Уэйна с "Ди Си Юнайтед", после чего он планирует уйти из футбола.

Лига наций

Сегодня в Европе состоится ряд встреч в рамках нового турнира - Лиги наций.

Матч с самой любопытной вывеской пройдет в Загребе, где финалисты чемпионата мира-2018 хорваты примут испанцев. Расклад сил в четвертой группе лиги "А" таков, что "шашечным" крайне нежелательно терять очки. Пока в активе балканской сборной лишь один балл, что на три меньше, чем у англичан. Лидируют же здесь испанцы с шестью очками. В случае победы Хорватия сохранит шансы на первое место в таблице. А значит, и на выход в финальную стадию турнира, в котором сыграют четыре триумфатора групп элитной лиги.

Высока вероятность, что в число финалистов попадут бронзовые призеры ЧМ-2018 бельгийцы. Для этого "красным дьяволам" нужно одолеть дома вылетевших во второй дивизион исландцев, а затем не уступить на выезде Швейцарии.

Где будем смотреть

15 ноября, четверг Матч ТВ

22.35. Испания - Хорватия. Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

22.55. Англия - США. Прямая трансляция.

Матч! Футбол 2

22.35. Бельгия - Исландия. Прямая трансляция.