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14.11.2018 10:35
Рубрика: В мире

В Аргентине посторонний направил лайнер на взлет на частоте диспетчеров

Текст: Игорь Дунаевский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пилот частной компании сумел настроиться на частоту диспетчерской башни аэропорта "Аэропарке" в столице Аргентины и дал пассажирскому самолету указание взлетать. Как сообщила местная газета Clarin, инцидент произошел в воскресенье утром.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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58-летний Фабиан Роберто Пенин находился в аэропорту Буэнос-Айреса. При помощи радиоустройства он вышел на частоту диспетчеров и от имени "центральной башни" вклинился в разговор с пилотами лайнера, выполнявшего местный рейс в Барилоче. Пенин сообщил, что голос оператора изменился, поскольку остальные заняты. Затем он рассказал об удовлетворительной скорости ветра и дал указание взлетать.

Диспетчеры слышали эти переговоры и объявили тревогу, на 30 минут запретив взлеты и посадки. Служба безопасности аэропорта в течение 10 минут сумела обнаружить и задержать нарушителя, хотя вскоре его отпустили. Теперь правоохранители рассматривают возможности для привлечения его к ответственности.

По данным Clarin, как минимум его лишат лицензии пилота, а в худшем случае ему грозит тюремное заключение.

Инцидент спровоцировал шквал комментариев в социальных сетях. Часть пользователей жестко высказываются о Пенине, называя его "террористом", а другие критикуют системы связи в аэропорту за недостаточную защищенность.

В мире Южная Америка Аргентина
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