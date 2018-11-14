В Аргентине посторонний направил лайнер на взлет на частоте диспетчеров

Пилот частной компании сумел настроиться на частоту диспетчерской башни аэропорта "Аэропарке" в столице Аргентины и дал пассажирскому самолету указание взлетать. Как сообщила местная газета Clarin, инцидент произошел в воскресенье утром.

58-летний Фабиан Роберто Пенин находился в аэропорту Буэнос-Айреса. При помощи радиоустройства он вышел на частоту диспетчеров и от имени "центральной башни" вклинился в разговор с пилотами лайнера, выполнявшего местный рейс в Барилоче. Пенин сообщил, что голос оператора изменился, поскольку остальные заняты. Затем он рассказал об удовлетворительной скорости ветра и дал указание взлетать.

Диспетчеры слышали эти переговоры и объявили тревогу, на 30 минут запретив взлеты и посадки. Служба безопасности аэропорта в течение 10 минут сумела обнаружить и задержать нарушителя, хотя вскоре его отпустили. Теперь правоохранители рассматривают возможности для привлечения его к ответственности.

По данным Clarin, как минимум его лишат лицензии пилота, а в худшем случае ему грозит тюремное заключение.

Инцидент спровоцировал шквал комментариев в социальных сетях. Часть пользователей жестко высказываются о Пенине, называя его "террористом", а другие критикуют системы связи в аэропорту за недостаточную защищенность.