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Рубрика: Происшествия

В ФСИН рассказали о переполненности колоний для бывших правоохранителей

Текст: Иван Петров
Активная борьба с коррупцией привела к тому, что в стране стало не хватать мест в специальных колониях, предназначенных для отбывания наказания бывшими сотрудниками правоохранительных органов. О необычной проблеме накануне сообщил замначальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По его словам, возросшее количество осужденных силовиков требует создания новых специализированных колоний.
Фото: Денис Гуков/ТАСС Фото: Денис Гуков/ТАСС
Фото: Денис Гуков/ТАСС

Замглавы ФСИН напомнил, что в этом году были открыты две новые такие колонии, но "они уже заполнены".

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"Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним. В настоящее время количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается и значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, но надо открывать больше", - заявил чиновник тюремного ведомства в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Это какая-то тенденция - идет борьба с коррупцией, идет очищение, и колонии для бывших сотрудников открываем все новые и новые", - добавил он.

В прошлом году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал, что больше всего преступлений коррупционного характера совершается людьми, работающими в правоохранительных органах, муниципальных органах, в сферах здравоохранения, образования, а также в военной сфере.

В апреле 2018 года Генпрокуратура сообщила, что из 12,2 тыс. человек, признанных в 2017 году виновными в совершении коррупционных преступлений, 1,3 тыс. человек были сотрудниками правоохранительных органов. По данным ведомства, каждый девятый осужденный за подобные преступления оказался сотрудником органов охраны правопорядка.

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"При общем сокращении в последние годы тюремного населения, рост числа осужденных бывших сотрудников правоохранительных, надзорных, контролирующих органов и военных свидетельствует о том, что курс на привлечение виновных в совершении должностных и коррупционных преступлений к уголовной ответственности и назначение им реальных сроков лишения свободы, последовательно воплощается в жизнь", - сказал "РГ" доктор юридических наук Иван Соловьев.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы (инспектирует места заключения) Иван Мельников рассказал, что в столице есть два следственных изолятора, предназначенных для содержания под стражей бывших сотрудников правоохранительных органов. Среди же так называемых "ментовских" колоний, расположенных неподалеку от Москвы, выделяются учреждения в Нижегородской области и в Рязани.

Содержание бывших силовиков в отдельных пенитенциарных учреждениях необходимо из-за угрозы их жизни со стороны других заключенных. При этом меры по изоляции бывших полицейских, судей и других бывших блюстителей закона соблюдаются не только в колониях и СИЗО, но и при конвоировании. При передвижении в автозаках бывших сотрудников правоохранительных органов закрывают в так называемые "стаканы".

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС
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При этом количество обычных колоний и заключенных в стране напротив сокращается. Валерий Максименко рассказал, что когда пришел работать в систему ФСИН в 2012 году, в колониях отбывали наказание около миллиона заключенных. "А сейчас их 472 тысячи. За 6 лет - снижение более чем в два раза", - отметил он.

Всего в России в настоящее время действуют 707 колоний. Сколько из них предназначены исключительно для бывших силовиков, не сообщается. По официальным данным с сайта ФСИН России, по состоянию на 1 ноября 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 571 007 человек, что на 31 169 человек меньше, чем год назад. В это число входят более 100 тыс. человек, находящихся в следственных изоляторах. В исправительных колониях находятся почти 468 тыс. заключенных.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Борьба с коррупцией
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