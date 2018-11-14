В Германии мужчину-сиделку обвинили в убийстве пожилых пациентов

36-летний поляк, работавший сиделкой, арестован в Германии по подозрению в убийстве нескольких пожилых пациентов, передает РИА Новости.

По данным правоохранителей, он виновен в смерти троих своих подопечных, а кроме того еще три человека пожаловались на причинение тяжкого вреда здоровью.

Фигурант беспричинно делал больным инсулиновые инъекции, но он при этом отрицает наличие у него преступных замыслов. За несколько лет работы в Германии поляк проработал в 68 различных местах и очень быстро переходил от одной вакансии к другой.