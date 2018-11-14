В Индонезии люди выпали из кабины колеса обозрения

Несколько человек чудом спаслись после ЧП в парке аттракционов в Индонезии. Инцидент произошел в городе Джокьякарта.

Как сообщает "Газета.Ru", одна из кабин колеса обозрения перевернулась. В этот момент в ней находились люди.

На сайте The Telegraph размещена видеозапись, на которой видно, как находящиеся в уже перевернутой кабинке люди падают на внутреннюю часть ее крыши. Среди тех, кто ехал в злополучной кабине, оказался маленький ребенок.

По счастливой случайности, никто не пострадал, а специалистам удалось эвакуировать тех, кто застрял на колесе.