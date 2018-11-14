В Казани завершился отбор на чемпионат мира

В Казани завершился чемпионат России по плаванию, на котором проходил отбор на главный старт зимнего сезона - чемпионат мира на короткой воде.

В отсутствие Владимира Морозова, Кирилла Пригоды и Юлии Ефимовой, сражающихся за призовые места в общем зачете Кубка мира, героем турнира стал Климент Колесников. На его счету семь побед, три серебряных финиша, три юношеских рекорда мира и, конечно, путевка на ЧМ в китайский Ханчжоу.

Вообще состав сборной России, как сказал главный тренер Сергей Чепик, будет расширенным - 39 спортсменов.

- Нормативы были высокими - это восьмой результат рейтинга в мире, но они были оправданы, - цитирует Чепика пресс-служба Всероссийской федерации плавания. - Так и было задумано, что лидеры займут места в команде, а все остальные должны к ним подтягиваться. Мы будем участвовать во всех 12 эстафетах, берем фактически двойные составы.