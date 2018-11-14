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14.11.2018 02:23
Рубрика: В мире

В Марокко три человека погибли в результате обрушения шахты

Шахтер спускается в одну из неофициальных шахт. Джерада, Марокко. Фото: AP Photo Шахтер спускается в одну из неофициальных шахт. Джерада, Марокко. Фото: AP Photo
Шахтер спускается в одну из неофициальных шахт. Джерада, Марокко. Фото: AP Photo

Обвал произошел в шахте по добыче свинца и цинка в провинции Джерада на северо-востоке Марокко. В результате три человека погибли, еще трое были ранены.

Местные власти утверждают, что работы на этой шахте были лицензированы, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа. Что стало причиной ЧП - пока не сообщается.

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Это не первая трагедия на шахтах Марокко. Год назад также в результате обрушении погибли двое молодых марокканцев. Тогда в городе Джерада вспыхнули массовые беспорядки. Местные жители обвинили во всем власти, которые, по их мнению, не обеспечили безопасность инфраструктуры добычи.

Провинция Джерада была  одним из крупнейших горнорудных центров Марокко. В конце 1990-х годов из-за нерентабельности производства угольные шахты стали закрываться, что негативно сказалось на уровне жизни населения. Местные жители продолжают добывать уголь кустарным способом, чтобы заработать средства для существования.

В мире Африка Марокко
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