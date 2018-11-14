В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется выставка "Пикассо & Хохлова". Ее главная героиня русская жена Пабло Пикассо, оставшаяся его законной супругой и после того, как они расстались. На выставке будет представлено около 200 экспонатов, от картин и панно до писем и открыток. Живопись и графику пришлет Музей Пикассо, внук Пикассо и Хохловой Бернар Руис-Пикассо предоставит неизвестные работы деда и материалы из семейного архива.

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова на террасе отеля "Минерва". Рим, 1917 г. Фонд поддержки искусства Альмины и Бернара Руис-Пикассо, Мадрид. Фото: Succession Picasso 2018/ГМИИ им. А.С. Пушкина

Здесь можно будет увидеть и портреты Хохловой, и работы, созданные, когда этот брак был крепок. А за всем этим стоит счастливо начавшаяся и печально закончившаяся история, семейная трагедия, стоившая Ольге Хохловой рассудка.

Пикассо и Хохлова впервые увидели друг друга в 1916-м. Ему было только тридцать пять лет, и его еще никто не называл самым дорогим художником в мире и лучшим мастером столетия. Но Пикассо быстро завоевывал известность. Поэтому Дягилев и пригласил его сделать сценографию для спектакля "Русского балета" .

Оформление, естественно, было сюрреалистическим. Больших консерваторов, чем балетоманы, на свете нет: рецензенты проклинали Пикассо, тот был счастлив - воздух пах настоящей славой. К тому же он влюбился в дягилевскую балерину Ольгу Хохлову: начался бурный роман, через два года они стали мужем и женой.

Задумчивая Ольга. Париж, зима 1923 г. Национальный музей Пикассо, Париж. Фото: © Succession Picasso 2018 / ГМИИ им. А.С.Пушкина

Пикассо был богемой и бунтарем, Хохлова добропорядочной буржуазкой. Мужчину делает его женщина: вслед за Ольгой художник полюбил комфорт и дорогие вещи. Затем в его творчестве начался новый период: Пикассо открыл для себя фигуративную живопись. Казалось, что это продлится всю жизнь: они были счастливы, ничто не предвещало разрыва. Это продолжалось восемнадцать лет... Точнее говоря, одиннадцать, а за ними были семь лет кошмара.

Навсегда приручить такого необузданного и опасного человека, как Пикассо, было нельзя. Ему надоела мирная буржуазная жизнь, затем наскучила жена. Дикие скандалы, любовницы, которых он приводил в дом при ней, жизнь с человеком, внезапно ставшим чужим...

Ольга Хохлова в мантилье. 1917 г. Фонд поддержки искусства Альмины и Бернара Руис-Пикассо, Мадрид. Фото: © Succession Picasso 2018 / ГМИИ им. А.С.Пушкина

Пикассо требовал развод, но Ольга по-прежнему любила мужа. Когда она согласилась, выяснилось, что тот невозможен. Пикассо был скуп, к тому же он очень любил свои работы - куда больше, чем женщин. А брачный контракт был составлен таким образом, что ему бы пришлось отдать Ольге половину того, что он имел, - для него это было невозможно.

Драма выбора была так тяжела, что великий художник захворал. Картины так и остались с ним, Ольга по-прежнему была его законной женой. В его жизни было много других женщин, а она вскоре сошла с ума.

Портрет Ольги в кресле. Монруж, весна1918 г. Национальный музей Пикассо,Париж. Фото: © Succession Picasso 2018 / ГМИИ им. А.С.Пушкина

Пикассо больше не было до нее дела, а она писала ему нелепые письма, повсюду за ним ездила, брела следом, выкрикивая оскорбления. Она тяжело болела, после инсульта стала калекой. Ольга Хохлова умерла гораздо раньше бывшего мужа.

О том, как Пикассо относился к женщинам, говорят не столько исполненные внутренней гармонии портреты Ольги, сколько работы двадцатых-тридцатых годов, когда отношения с женой зашли в тупик, а он находился под влиянием поэтов-сюрреалистов. Разорванные на части и вновь соединенные тела, искаженные лица, острые, гротескные, причудливые формы - здесь все исполнено неистовой, агрессивной чувственности. В последний раз он женился в 77 лет - после этого в его творчестве произошел очередной подъем.

Своим близким Пикассо тоже не приносил счастья. Его сын от Ольги, Пауло Пикассо, стал шофером отца. Марина Пикассо приходится Пауло дочерью. Она считает, что дед сломал жизнь и ему. По словам Марины, Пикассо был виноват и в самоубийстве своей второй жены Жаклин Рок, и в том, что Пауло спился.

А сам Пикассо говорил так:

- ...Каждый раз, когда я меняю женщину, я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом, я от них избавляюсь. Это, возможно, и возвращает мне молодость...

Выставка продлится с 20 ноября 2018 г. по 3 февраля 2019 года.

Как это выглядело

Фото: AP

В 1916 году Дягилев предложил Пикассо создать декорации и костюмы для одноактного балета композитора Эрика Сати по сценарию Жана Кокто. К музыке Сати Кокто добавил стук пишущей машинки, звуки горна, динамо-машин, аэроплана и звон молочных бутылок.

Пикассо, в свою очередь, переделал сценарий Кокто, и в результате получилось авангардистское, напоминающие картины футуристов зрелище. Премьера состоялась 18 мая 1917 года, взбешенные зрители топали ногами и кричали: "Проклятые русские боши!" Первая мировая война была в разгаре, и более тяжелое оскорбление нельзя было представить.

На фото - фрагмент декорации Пикассо.

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