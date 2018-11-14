В Петербурге две школьницы попали под электричку

В Петербурге в тяжелом состоянии госпитализированы две школьницы: девочек сбила электричка.

Одной девочке 14 лет, другой - 12, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

ЧП произошло недалеко от железнодорожной станции "Лисий Нос". По предварительным данным, девочки перебегали железнодорожные пути и не увидели приближающуюся электричку.

Сейчас следователи проводят проверку всех обстоятельств случившегося, опрашивают машинистов, свидетелей и выясняют, почему школьницы оказались на железнодорожных путях.