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14.11.2018 19:39
Рубрика: В мире

Тайна розового камня

В Швейцарии продан редкий бриллиант
Текст: Кристина Акопова
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
На аукционе в Женеве был продан редкий розовый бриллиант весом в 19 карат за 50 миллионов долларов. Как сообщает BBC, речь идет о рекордной цене за карат в истории.
Фото: REUTERS/Denis Balibouse Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Драгоценный камень "Розовое наследие" был найден в 1920 году на одном из месторождений в Южной Африке. Долгое время он находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основавшей всемирно известную золотодобывающую корпорацию. Последний же владелец бриллианта предпочел остаться неизвестным. Глава департамента драгоценностей аукционного дома "Кристис" Рахула Кадакия отмечает: алмаз "Розовое наследие" не подвергался обработке, что делает его "величайшим в мире бриллиантом". Аукцион продолжался всего пять минут: никто не решился перекрыть сумму в 44 миллиона долларов (или 50 миллионов с учетом цены кольца и премии организаторам торгов). Теперь "Розовое наследие" отправится в США, где займет почетное место в коллекции американского производителя ювелирных украшений.

Фото: Sotheby's
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За 250 лет "Кристис" выставлял на торги только четыре камня насыщенного розового цвета весом более 10 карат. Так, в ноябре 2017 года на торгах дома в Гонконге был продан за 18 миллионов долларов овальный бриллиант "Розовое обещание". Самым же дорогим в мире драгоценным камнем, когда-либо ушедшим с торгов, остается бриллиант "Розовая звезда". Крупный камень весом почти в 60 карат ушел с молотка в Гонконге за рекордные 71,2 миллиона долларов.

В мире Европа Швейцария
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