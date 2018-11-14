В Словакии откроется новый центр русского языка

В Прешовском университете в городе Прешов в Словакии 20 ноября открывается новая площадка для преподавания русского языка. Она представляет собой мультимедийный класс и библиотеку русской литературы.

Прешовский университет - третий по количеству факультетов вуз в Словакии, в нем обучаются около 12 500 студентов и работает больше тысячи преподавателей. Этот университет - единственное высшее учебное заведение в Словакии, где сохранилась традиция преподавания истории русской литературы от древности до современности на русском языке.

Кабинет в Прешове - уже 113 площадка, созданная фондом "Русский мир" в рамках проекта по продвижению русского языка и культуры в различных странах.

Следующий Русский центр откроется 23 ноября по просьбе болгарских коллег в библиотеке "Захарий княжеский" города Стара Загора в Болгарии.

Всего Русские центры, организованные "Русским миром", действуют в 49 странах.